Долетался? Что произошло в Мачулищах и какие повреждения получил российский самолет А-50

С 24 февраля 2022 года соседняя Беларусь стала плацдармом для российских военных и властных структур для наступления на Украину. Самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко молча поддерживает режим Путина, отдает свои аэродромы и железные дороги, военные базы под нужды агрессора.

К счастью, относительное большинство белорусов настроены против режима Лукашенко, Путина, а соответственно среди населения Беларуси нет поддержки вступления страны в войну с Украиной.

Вдобавок, в течение этого года белорусские партизаны всячески препятствовали работе военных звеньев в своей стране, подрывали железнодорожные пути и передавали информацию украинским структурам о пусках ракет с территории Беларуси. А 26 февраля утром стало известно, что на военном аэродроме Мачулищи недалеко от Минска раздалось несколько взрывов.

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Что известно о взрывах в Мачулищах, кто их организовал и каковы последствия — разбираем дальше.

Взрыв в Мачулищах: что известно об атаке в Беларуси

Мачулищи — небольшой поселок в Минской области Беларуси, где находится авиабаза и военный аэродром, который российские оккупанты используют для хранения своих истребителей. Например, истребитель МиГ-31к, являющийся носителем гиперзвуковых ракет Кинжал.

Каждый раз, когда этот истребитель поднимался в небо, на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. МиГи часто поднимают в небо вместе с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Об этом сообщил белорусский журналист и инициатор ByPol Антон Мотолько.

— По информации, полученной от участников плана Перамога, утром на военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 км от Минска, произошло два взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника, — пишет Мотолько.

В районе указанного аэродрома местные жители наблюдали большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяли все проезжавшие автомобили.

Впоследствии в ByPol добавили, что вчера утром на военном аэродроме Мачулищи был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит, — говорится в сообщении.

Журналисты предполагают: все произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности, как это часто случается с российскими авиабазами и самолетами. А также добавили: белорусские партизаны последовательны в изгнании оккупантов со своей земли.

Кто взорвал российский самолет ДРЛО А-50У

Глава ассоциации ByPol Александр Азаров рассказал Белсату, что российский самолет А-50 был атакован с воздуха, а все участники операции покинули Беларусь.

Это были дроны. Участники операции — белорусы, сейчас они в безопасности за пределами страны, — говорит он.

Азаров заявил, что операция готовилась несколько месяцев, и выразил мнение, что нынешняя власть в Минске не будет называть это нападение поводом для прямого участия белорусской армии в войне в Украине.

Украинцы уже ожидают новой волны “хлопка” в РФ и контрнаступления ВСУ. Когда это произойдет и к чему готовиться, читай в материале.

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Главное фото: Depositphotos.