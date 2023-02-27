Долітався? Що сталося у Мачулищах та які пошкодження отримав російський літак А-50

Від 24 лютого 2022 року сусідня Білорусь стала плацдармом для російських військових та владних структур для наступу на Україну. Самопроголошений президент-диктатор Лукашенко мовчки підтримує режим Путіна, віддає свої аеродроми та залізниці, військові бази під потреби агресора.

На щастя, відносна більшість білорусів налаштовані проти режиму Лукашенка, Путіна, а відповідно — серед населення Білорусі немає підтримки вступу країни у війну з Україною.

На додаток, протягом цього року білоруські партизани всіляко перешкоджали роботі військових ланок у своїй країні, підривали залізничні шляхи та передавали інформацію українським структурам про пуски ракет з території Білорусі. А 26 лютого зранку стало відомо, що на військовому аеродромі Мачулищі поблизу Мінська пролунало кілька вибухів.

Зараз також дивляться

Що відомо про вибухи у Мачулищах, хто їх організував та якими є наслідки — розбираємо далі.

Вибух у Мачулищах: що відомо про атаку в Білорусі

Мачулищі — невелике селище в Мінській області Білорусі, де розташовані авіабаза і військовий аеродром, який російські окупанти використовують для зберігання своїх винищувачів. Наприклад, винищувач МіГ-31к, який є носієм гіперзвукових ракет Кинджал.

Щоразу, коли цей винищувач підіймався у небо, на території всієї України оголошувалася повітряна тривога. МіГи часто підіймають в небо разом з російським літаком дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

Про це повідомив білоруський журналіст та ініціатор ByPol Антон Мотолько.

— За інформацією, отриманою від учасників плану Перамога, вранці на військовому аеродромі Мачулищі, розташованому за 12 км від Мінська, сталося два вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку, — пише Мотолько.

У районі вказаного аеродрому місцеві жителі спостерігали велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряли усі автомобілі, що проїжджали.

Згодом у ByPol додали, що вчора вранці на військовому аеродромі Мачулищі було підірвано російський військовий літак ДРЛО А-50.

Внаслідок двох вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить, — йдеться у повідомленні.

Журналісти припускають: усе сталося через недотримання пожежної безпеки, як це часто трапляється з російськими авіабазами та літаками. А також додали: білоруські партизани послідовні у вигнанні окупантів зі своєї землі.

Хто підірвав російський літак ДРЛО А-50У

Голова асоціації ByPol Олександр Азаров розповів Белсату, що російський літак А-50 атакували з повітря, а усі учасники операції покинули Білорусь.

Це були дрони. Учасники операції — білоруси, зараз вони в безпеці за межами країни, — каже він.

Азаров заявив, що операція готувалася кілька місяців, і висловив думку, що нинішня влада в Мінську не називатиме цей напад приводом для прямої участі білоруської армії у війні в Україні.

Українці уже очікують нової хвилі бавовни у РФ та контрнаступу ЗСУ. Коли це відбудеться та до чого готуватися — читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!

Головне фото: Depositphotos.