Клин клином вибиває: коли очікувати контрнаступ ЗСУ та нової бавовни у РФ

Українці тримають не тільки героїчну оборону. Наші контрнаступи уже увійшли в історію військової справи. Та коли чекати наступного блискавичного ходу українських бійців?

Про наступний контрнаступ, та його стратегічні цілі розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи.

За словами Вадима, метою наступного контрнаступу буде визволення усіх окупованих територій України, включно з Кримом.

Вадим Скібіцький зазначив, що українська армія буде готова зробити свій хід навесні.

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— Конкретний час залежить від низки чинників, зокрема й від постачання західної зброї, — додав експерт.

Однією зі стратегічних цілей українського контрнаступу буде спроба “вбити клин” у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії.

Також заступник голови ГУР не виключив, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії. Зокрема тих, які локалізуються в Бєлгородській області й звідки ворог обстрілює Харків.

Зараз увесь світ переконаний, що Україна обов’язково переможе — потрібен лише час! Та перемога була б недосяжною без спільної роботи мільйонів людей в країні та поза її межами, а також, без наших воїнів. Історії відважних бійців ЗСУ, читай у матеріалі.

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