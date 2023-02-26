Клин клином выбивает: когда ожидать контрнаступление ВСУ и новой бавовны в РФ

Украинцы продолжают не только героическую оборону. Наши контрнаступления уже вошли в историю военного дела. Но когда ждать следующего молниеносного хода украинских бойцов?

О следующем контрнаступлении и его стратегических целях рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданием немецкой медиа группы.

По словам Вадима, целью следующего контрнаступления будет освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым.

Вадим Скибицкий отметил, что украинская армия будет готова предпринять свой ход весной.

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— Конкретное время зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия, — добавил эксперт.

Одной из стратегических целей украинского контрнаступления будет попытка “вбить клин” в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России.

Также заместитель председателя ГУР не исключил, что Украина будет наносить удары по оружейным составам на территории России. В частности, локализующихся в Белгородской области и откуда враг обстреливает Харьков.

Сейчас весь мир убежден, что Украина обязательно победит — нужно только время! Но победа была бы недостижима без совместной работы миллионов людей в стране и за ее пределами, а также без наших воинов. Истории отважных бойцов ВСУ, читай в материале.

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