Россияне 10 июня обстреляли Одессу ракетами и дронами-камикадзе. Во время ночной атаки оккупантов на Одесскую область силы противовоздушной обороны Украины сумели уничтожить все беспилотные аппараты Shahed-131/136. В результате воздушного боя, один из дронов поразил многоэтажку, вызвав возгорание в помещении, сообщает ОК Юг.

В небе над Одессой сбиты 8 дронов-камикадзе и 2 ракеты врага.

Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что обломки дрона попали в жилой дом и нанесли повреждения близлежащим сооружениям.

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К сожалению, атака привела к гибели трех человек, а еще 26 получили ранения. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Кроме того, было сообщено о том, что одна из ракет попала на побережье и три человека пострадали от обломков и взрывной волны.

Обстрел Одессы 10 июня 2023 года — фото

Одесса атакована дронами и ракетами 10 июня: повреждены дома, погибли люди и много пострадавших / 2 Фотографии

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Напомним, 9 июня ночью оккупанты обстреляли Умань и Житомирскую область. В материале по ссылке найдешь подробности.