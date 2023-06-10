Росіяни 10 червня обстріляли Одесу ракетами та дронами-камікадзе. Під час нічної атаки росіян на Одещину, сили протиповітряної оборони зуміли знищити всі безпілотні апарати Shahed-131/136. Внаслідок повітряного бою, один з дронів вразив багатоповерхівку, спричинивши загоряння в приміщенні, повідомляє ОК Південь.

Загалом у небі над Одесою збиті 8 дронів-камікадзе та 2 ракети ворога.

Спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що уламки дрона потрапили в житловий будинок і завдали пошкоджень прилеглим спорудам.

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На жаль, ця атака призвела до загибелі трьох осіб, а ще 26 отримали поранення. Серед постраждалих є двоє дітей та вагітна жінка.

Крім того, було повідомлено про те, що одна з ракет потрапила на узбережжя, і три людини постраждали від уламків та вибухової хвилі.

Обстріл Одеси 10 червня 2023 – фото

Одесу атаковано дронами й ракетами 10 червня: пошкоджені будинки, загинули люди та багато постраждалих / 2 Фотографії

Читати на тему Летить дрон-камікадзе? Як врятуватися під час атаки вдома та на вулиці Як врятуватися в приміщенні та на вулиці у разі атаки дронами-камікадзе.

Нагадаємо, 9 червня вночі окупанти обстріляли Умань та Житомирщину. У матеріалі за посиланням знайдеш подробиці.