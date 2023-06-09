Росія продовжує тероризувати Україну. Ворог влаштував найбільшу техногенну катастрофу за десятиліття, затопив кілька регіонів України та обстрілює навіть під час евакуації.

Окупанти також обстрілюють інші регіони України, вчора ввечері вони завдали удару по Умані та здійснили нічну атаку на Україну. Ворог атакував ракетами Житомирщину та Дніпропетровщину.

Обстріл Житомирщини в ніч проти 9 червня 2023: що відомо

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.

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— Внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків. Внаслідок події одна особа загинула та три особи травмовано, — йдеться у повідомленні.

Обстріл Дніпропетровщини в ніч проти 9 червня 2023: що відомо

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці з Повітряного командування Схід, за попередніми даними, збили безпілотник та дві крилаті ракети.

— Уламки впали у Новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали. Це головне, — сказав Лисак.

Нічна атака на Україну: наслідки обстрілів Житомирщини та Дніпропетровщини 9 червня / 3 Фотографії

Робота ППО в ніч проти 9 червня 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у проти 9 червня 2023 року росіяни запустили по Україні до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань Схід, Захід та Південь, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено чотири крилаті ракети та десять ударних дронів Shahed-136/131, Ланцет та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Supercam.

Після підриву Каховської ГЕС багато населених пунктів затопило майже повністю. Раніше ми розповідали про ситуацію в Олешках, місто затоплене майже на 90%.

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Фото: Віталій Бунечко, Сергій Лисак