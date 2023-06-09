Россия продолжает терроризировать Украину. Враг устроил величайшую техногенную катастрофу за десятилетия, затопил несколько регионов Украины и обстреливает даже во время эвакуации.

Оккупанты также обстреливают другие регионы Украины, вчера вечером они нанесли удар по Умани и совершили ночную атаку на Украину. Враг атаковал ракетами Житомирскую и Днепропетровскую области.

Обстрел Житомирской области в ночь на 9 июня 2023: что известно

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета.

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— В результате падения обломков в городе Звягель разрушены один и повреждены 12 жилых домов. В результате происшествия один человек погиб и три человека травмированы, — говорится в сообщении.

Обстрел Днепропетровской области в ночь на 9 июня 2023: что известно

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью защитники из Воздушного командования Восток, по предварительной информации, сбили беспилотник и две крылатые ракеты.

— Обломки упали в Новомосковском районе. Повредили два частных дома, авто и газопровод. Люди не пострадали. Это главное, — сказал Лысак.

Ночная атака на Украину: последствия обстрелов Житомирской и Днепропетровской областей 9 июня / 3 Фотографии

Работа ПВО в ночь на 9 июня 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что против 9 июня 2023 года россияне запустили по Украине до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Восток, Запад и Юг, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены четыре крылатые ракеты и десять ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.

После подрыва Каховской ГЭС многие населенные пункты затопили почти полностью. Ранее мы рассказывали о ситуации в Олешках, город затоплен почти на 90%.

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Фото: Виталий Бунечко, Сергей Лысак