Тель-Авив под атакой: что известно об обстреле центральной части Израля 27 октября

В Израиле идет боевое противостояние между армией обороны страны ЦАХАЛ и боевиками сектора Газа. Израильтяне отмечали, что стремятся уничтожить террористов, чтобы нападения на страну прекратились навсегда.

В то же время, ХАМАС не отступает и заявляет о намерении достичь собственной цели.

Сегодня ночью, 27 октября, из сектора Газа были выпущены ракеты по центральной части Израиля. Под атакой оказался Тель-Авив. О последствиях атаки на Израиль рассказываем дальше.

Обновлено 14:15. Прямо сейчас Тель-Авив находится под обстрелом ХАМАС. Местные публикуют видео обстрел центра Израиля. Известно, что ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве.

В ночь на 27 октября центральная часть Израиля оказалась под атакой ракет из сектора Газа. Целью были города Тель-Авив, Ришон-ле-Цион и Холон.

Местные снимали работу ПВО Железный купол и его непрерывную работу.

Полиция Израиля призвала жителей избегать мест падения обломков, а также не приближаться к фрагментам ракет.

Calling for Israel to seise fire? 1:30pm rockets fired on Tel-Aviv and here is the school of Plant Sciences,TAU taking shelter. 6:00pm rockets fired on the city again and I am with my kids at the neighborhood’s bomb shelter. Our everyday lives are terrifying. pic.twitter.com/OGpLOPU6SV