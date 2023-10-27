Тель-Авів під атакою: що відомо про обстріл центральної частини Ізралю 27 жовтня

В Ізраїлі триває бойове протистояння між армією оборони країни ЦАХАЛ та бойовиками сектору Гази. Ізраїльтяни наголошували, що прагнуть знищити терористів, аби напади на країну припинилися назавжди.

Водночас ХАМАС не відступає й заявляє про намір досягти власної мети.

Сьогодні вночі, 27 жовтня, із сектору Гази було випущено ракети по центральній частині Ізраїлю. Під атакою опинився Тель-Авів. Про наслідки атаки на Ізраїль, розповідаємо далі.

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Атака на Тель-Авів 27 жовтня

Оновлено 14:15. Прямо зараз Тель-Авів знаходиться під обстрілом ХАМАС. Місцеві публікують відео обстрілу центру Ізраїлю. Відомо, що ракета влучила у житловий будинок в Тель-Авіві.

В ніч проти 27 жовтня центральна частина Ізраїлю опинилися під атакою ракет з сектору Гази. Ціллю були міста Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон та Холон.

Місцеві фільмували роботу ППО Залізний купол та його безперервну роботу.

Відомо, що перехопити вдалося не всі ракети. Було пряме влучення ракети у житловий будинок в Рішон-ле-Ціоні, внаслідок атаки зруйновано два поверхи будівлі. Відомо про одного постраждалого.

Поліція Ізраїлю закликала мешканців уникати місця падіння уламків, а також не наближатися до фрагментів ракет.

Calling for Israel to seise fire? 1:30pm rockets fired on Tel-Aviv and here is the school of Plant Sciences,TAU taking shelter. 6:00pm rockets fired on the city again and I am with my kids at the neighborhood’s bomb shelter. Our everyday lives are terrifying. pic.twitter.com/OGpLOPU6SV — Lior Tal (@LiorTal4) October 26, 2023

Падіння уламків спричинило пошкодження однієї з лінії електропередач, через що в районі зникло світло.

Ізраїльтяни також повідомляли про напад невідомих на військову базу ЦАХАЛ на архіпелазі Дахлак.

Watch Israel’s incredible Iron Dome missile defenses in action.



Every Hamas rocket is an indiscriminate war crime against Israeli civilians. pic.twitter.com/S0FuOg9K8c — Eylon Levy (@EylonALevy) October 27, 2023

????Les roquettes du Hamas survolent Tel-Aviv ce jeudi soir https://t.co/uLT3HG6rMg pic.twitter.com/0kTiWksszY — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) October 26, 2023

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