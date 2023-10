Тель-Авів під атакою: що відомо про обстріл центральної частини Ізралю 27 жовтня

В Ізраїлі триває бойове протистояння між армією оборони країни ЦАХАЛ та бойовиками сектору Гази. Ізраїльтяни наголошували, що прагнуть знищити терористів, аби напади на країну припинилися назавжди.

Водночас ХАМАС не відступає й заявляє про намір досягти власної мети.

Сьогодні вночі, 27 жовтня, із сектору Гази було випущено ракети по центральній частині Ізраїлю. Під атакою опинився Тель-Авів. Про наслідки атаки на Ізраїль, розповідаємо далі.

Оновлено 14:15. Прямо зараз Тель-Авів знаходиться під обстрілом ХАМАС. Місцеві публікують відео обстрілу центру Ізраїлю. Відомо, що ракета влучила у житловий будинок в Тель-Авіві.

В ніч проти 27 жовтня центральна частина Ізраїлю опинилися під атакою ракет з сектору Гази. Ціллю були міста Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон та Холон.

Місцеві фільмували роботу ППО Залізний купол та його безперервну роботу.

Поліція Ізраїлю закликала мешканців уникати місця падіння уламків, а також не наближатися до фрагментів ракет.

Calling for Israel to seise fire? 1:30pm rockets fired on Tel-Aviv and here is the school of Plant Sciences,TAU taking shelter. 6:00pm rockets fired on the city again and I am with my kids at the neighborhood’s bomb shelter. Our everyday lives are terrifying. pic.twitter.com/OGpLOPU6SV