“Черный ящик” расшифровали: стали известны новые подробности авиакатастрофы в Броварах

Законы мира — о том, что правда всегда становится явной. И как только это происходит, сразу работает правосудие. Трагедия в Броварах, которая произошла 18 января, унесла жизни главы МВД Дениса Монастырского, его заместителя и госсекретаря, а также еще 13 жизней гражданских.

Сегодня стало известно, что “черный ящик”, найденный на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах, расшифрован во Франции. Его материалы уже переданы следствию. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль 3 марта на пресс-конференции в Киеве.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно о “черном ящике”

Пока никакой публичной информации относительно содержания “черного ящика” нет. Сам Денис Шмыгаль сказал, что все данные находятся у следствия.

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— Для меня лично это великая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были соответственно в этом месте в это время, дети. Продолжается расследование.

“Черный ящик” был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия.

Следствие продолжается, я, как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов, — ответил он журналистам.

Он предположил, что вся информация станет известна в ближайшее время. Также заверил, что большая часть работы уже проделана.

— Там действительно уже большая работа проделана, есть ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из “черного ящика”, они сохранены, качественные. То есть следствие продолжает прорабатывать уже детали, и думаю, что в ближайшее время получим результат, — сказал глава правительства.

Что тогда пережили очевидцы авиакатастрофы в Броварах, можешь узнать из нашего другого материала.

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Главное фото: Нацполиция