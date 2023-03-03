“Чорну скриньку” розшифрували: стали відомі нові подробиці авіатрощі у Броварах

Закони світу — це про те, що правда завжди стає явною. І як тільки це стається, то одразу працює правосуддя. Трагедія у Броварах, яка сталася 18 січня, забрала життя очільника МВС Дениса Монастирського, його заступника та держсекретаря, а також ще 13 життів цивільних.

Сьогодні стало відомо, що “чорну скриньку”, знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали вже передали слідству. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль 3 березня на прес-конференції у Києві.

Авіакатастрофа у Броварах: що відомо про “чорну скриньку”

Наразі ніякої публічної інформації стосовно змісту “чорної скриньки” немає. Сам Денис Шмигаль сказав, що всі дані на цей час перебувають у слідства.

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— Для мене особисто це велика трагедія. Я втратив друзів у цій катастрофі. На жаль, загинули й люди, які були, відповідно, в цьому місці в цей час, діти. Продовжується розслідування.

“Чорна скринька” була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства.

Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань, — відповів він журналістам.

Він припустив, що уся інформація стане відомою найближчим часом. Також запевнив, що велика частина роботи є уже проробленою.

— Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з “чорної скриньки”, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі, й думаю, що найближчим часом отримаємо результат, — сказав глава уряду.

Що тоді пережили очевидці авіатрощі у Броварах, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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Головне фото: Нацполіція