Тысячи камер и самая современная система в Европе: в Польше заработало электронное заграждение на границе с РФ

Польша еще в апреле 2023 начала строительство электронного заграждения на границе с РФ в Калининградской области. 13 октября 2023 в Польше сообщили о его готовности.

Заграждение Польши на границе с РФ: что известно

Современное электронное заграждение Польши на границе с РФ в Калининградской области включает в себя несколько тысяч видеокамер и датчиков движения, рассказали в Бюро национальной безопасности Польши (BBN).

— В пятницу введено в действие 200 км электронного заграждения на границе с Россией с участием президента Польши, министра внутренних дел и главного коменданта Пограничной службы РП, — говорится в сообщении.

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В Бюро национальной безопасности Польши объясняют, что заграждение защищает весь сухопутный участок границы с Калининградской областью. Это самая современная система в Европе, включающая несколько тысяч камер и других датчиков.

Заграждение стоило стране около $85 млн.

Польша не единственная страна, решившая построить на границе с РФ заграждение. Ранее мы рассказывали, как Европа строит заборы на границах с РФ.

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