Новости

Тысячи камер и самая современная система в Европе: в Польше заработало электронное заграждение на границе с РФ

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 октября 2023, 11:00
Електронне загородження Польщі на кордоні з РФ: що відомо
Фото: Twitter

Больше новостей
коли квасити капусту на зиму
Чтобы получилась вкусная и сочная! Когда лучшие дни для квашения капусты на зиму и как это делать
Як перевести вікна в зимовий режим: покрокова інструкція
Будут меньше пропускать холод и беречь тепло: как перевести окна в зимний режим
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 15 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Модне взуття осінь 2023
Оставайся стильной даже в холодное время года! Рассказываем о модной обуви на осень 2023
Смотреть больше

Материалы по теме

вибори в Польщі 2025
Не так долго, как кажется! Когда президентские выборы в Польше и сможет ли Дуда на них баллотироваться
Александр Довженко
СССР хотел его уничтожить за любовь к Украине! Трагедия Александра Довженко
Мустафа Джемілєв про затяжну війну та пропозиції Путіна
СБУ Крыма работало против нас как филиал ФСБ. Мустафа Джемилев о возможности сопротивления в 2014 и плане возвращения Крыма
ПАРЄ
Высшее преступление и угроза международному миру: ПАСЕ признала Путина диктатором, а РФ — диктатурой

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.10.2023: онлайн

Карта боевых действий 15 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:13
Соцпрацівники
Герои на велосипедах и без бронежилетов! Как работают соцработники в Сумской области
0:07:09
Александр Довженко
СССР хотел его уничтожить за любовь к Украине! Трагедия Александра Довженко
ІПСО
Залезть в голову врага: интервью воина подразделения ИПСО о психологических операциях против россиян
Карта боевых действий
Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение
0:04:32
Новости Израиля сегодня
Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
0:03:24
Радомир збирає дрон
Ему всего 16 лет, а за его дронами уже очередь! Как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов
Больше видео
вибори в Польщі 2025
Читать дальше
Не так долго, как кажется! Когда президентские выборы в Польше и сможет ли Дуда на них баллотироваться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь