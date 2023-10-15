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Тисячі камер та найсучасніша система в Європі: у Польщі запрацювало електронне загородження на кордоні з РФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Жовтня 2023, 11:00
Електронне загородження Польщі на кордоні з РФ: що відомо
Фото: Twitter

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Тисячі камер та найсучасніша система в Європі: у Польщі запрацювало електронне загородження на кордоні з РФ
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