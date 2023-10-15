Тисячі камер та найсучасніша система в Європі: у Польщі запрацювало електронне загородження на кордоні з РФ

Польща ще у квітні 2023 року розпочала побудову електронного загородження на кордоні з РФ у Калінінградській області. 13 жовтня 2023 року у Польщі повідомили про його готовність.

Загородження Польщі на кордоні з РФ: що відомо

Сучасне електронне загородження Польщі на кордоні з РФ у Калінінградській області включає кілька тисяч відеокамер та датчиків руху, розповіли у Бюро національної безпеки Польщі (BBN).

— У п’ятницю введено в дію 200 км електронного загородження на кордоні з Росією за участі президента Польщі, міністра внутрішніх справ і головного коменданта Прикордонної служби РП, — йдеться у повідомленні.

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У Бюро національної безпеки Польщі пояснюють, що загородження захищає всю сухопутну ділянку кордону з Калінінградською областю. Це найсучасніша система в Європі, що включає кілька тисяч камер та інших датчиків.

Загородження коштувало країні близько $85 млн.

Польща — не єдина країна, яка вирішила збудувати на кордоні з РФ загородження. Раніше ми розповідали, як Європа будує паркани на кордонах з РФ.

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