“Беспрецедентный кризис”: ООН фиксирует проблемы с доступом к жилью из-за войны

В ходе войны в Украине было разрушено или повреждено более 230 тысяч зданий, а всего из-за полномасштабного вторжения стало недоступно более 2,5 млн единиц жилья, что составляет примерно 10% всего жилого фонда.

Кризис жилья: инфографика от ООН

В материале организации отмечается, что на цены и доступность жилья повлияли: нехватка муниципального жилья, недостаточно регулируемый рынок аренды и массовый выезд людей подальше от войны.

По оценкам экспертов МОМ, более 10 млн украинцев покинули свои дома с начала войны, что составляло почти четверть довоенного населения страны — большинство из этих людей уехали за границу. Более 60% из оставшихся в Украине 3,7 млн ​​человек испытывают отдельные трудности с оплатой аренды жилья — у многих исчерпаны семейные сохранения в связи с зависимостью от рынка аренды. По их оценкам переселенцам приходится тратить более 50% всех поступлений именно на аренду жилья.

МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и принимающим их общинам строить долгосрочное будущее. Это включает в себя обучение новых навыков, поиск работы и обеспечение стабильного жилья

, — отмечают в организации.

Из-за того, что война в Украине продолжается до сих пор, решение жилищных проблем тех, кто был вынужден покинуть дом, остается критическим приоритетом.

