“Безпрецедентна криза”: ООН фіксує проблеми з доступом до житла через війну

Через війну в Україні було зруйновано або пошкоджено понад 230 тисяч будівель, а загалом через повномасштабне вторгнення стали недоступними понад 2,5 млн одиниць житла, що становить приблизно 10% усього житлового фонду.

Криза житла: інфографіка від ООН

У матеріалі організації зазначається, що на ціни та доступність житла вплинули: брак муніципального житла, недостатньо регульований ринок оренди і масовий виїзд людей подалі від війни.

За оцінками експертів МОМ, понад 10 млн українців покинули свої домівки з початку війни, що становить маже чверть довоєнного населення країни — більшість з цих людей виїхала за кордон.

Понад 60% з 3,7 млн біженців, що лишились в Україні, мають окремі труднощі з оплатою оренди житла — у багатьох вичерпані сімейні збереження у зв’язку із залежністю від ринку оренди. За їх оцінками, переселенцям доводиться витрачати понад 50% всіх надходжень саме на оренду житла.

МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це передбачає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла, — зазначають в організації.

Через те що війна в Україні триває і досі, вирішення житлових проблем тих, хто був вимушений покинути домівку, лишається критичним пріоритетом.

