Для тебе Новини

“Безпрецедентна криза”: ООН фіксує проблеми з доступом до житла через війну

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Листопада 2025, 10:20 2 хв.
“Безпрецедентна криза”: ООН фіксує проблеми з доступом до житла через війну
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь