Богослужение будет, но какое? Как будут работать храмы Киева на Пасху

Богослужение в честь Воскресения Христа обычно длится всю ночь. К этому событию с радостью приобщаются верующие.

Однако военное положение внесет небольшие коррективы в традицию, ведь в Киеве с 00:00 до 05:00 продолжается комендантский час.

Как будут работать храмы Киева на Пасху

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила, что власти города обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений.

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И чтобы не отнимать у верующих возможность увидеть службу, церковь попросили максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет.

Пасхальные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.

КГГА призвала верующих присоединиться к такому формату, ведь Украина продолжает жить в состоянии войны.

— Мы должны оставаться сознательными и действовать с учетом военных рекомендаций, ведь избегая массовых скоплений, мы бережем друг друга, — прокомментировали столичные власти.

Если в соцсетях тебе тоже встречались комментарии о возможной атаке врага на Пасху, то читай, как прокомментировал панику в соцсетях Юрий Игнат.

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