Годовая встреча бизнесов, дружественных к ветеранам: как 110 компаний меняют рынок труда в Украине

Поддержка защитников и защитниц перестает быть просто направлением благотворительности и становится частью стратегической устойчивости украинского бизнеса. За год существования сообщество подписантов Принципов бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам, выросло с 20 до 110 компаний из всех индустрий.

Вчера, 12 февраля, в Киеве состоялась главная годовая встреча этого сообщества под лозунгом Принципиальное преимущество. Мероприятие объединило более 1200 участников: топ-менеджмент ведущих компаний, представителей правительства, международных партнеров и сотни ветеранов и ветеранок, которые уже вернулись к гражданскому труду.

Расширение сообщества и художественный манифест

К инициативе официально присоединились еще 9 мощных игроков: ДТЭК, Укрэнерго, KSE, Укргидроэнерго, Оператор ГТС Украины, Гудвелли Украина, Euro 5, 4Brave и CORE Team.

Событие открыли масштабным напоминанием о ценности ветеранского опыта. Актер и военнослужащий Андрей Кравчук зачитал эссе Артура Дроня, а группа Vivienne Mort исполнила песню на стихи павшего поэта Максима Кривцова. Ведущими мероприятия стали Вадим Карпьяк и Яна Брензей.

Итоги года и принцип отчетности

Встреча в этом году стала практической реализацией 12-го принципа — принципа отчетности. Компании-подписанты получили доступ к платформе самооценки, где заполнили анкеты о внедрении ветеранских политик на всех уровнях.

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media, отметил:

Год назад только 20 компаний решили взять на себя ответственность, а сегодня их более 110 — это бизнесы, которые не остались в стороне, а сделали сознательный выбор действовать. Поддержка ветеранов и ветеранок — это не формальность, а ежедневные действия: создание возможностей, уважение, благодарность и готовность обеспечить их присутствие на всех уровнях компаний.

Наталья Калмыкова, Министр по делам ветеранов, подчеркнула важность государственно-частного партнерства:

Поддержка ветеранов должна стать новой нормой. Компании, инвестирующие ресурсы в создание возможностей для них, демонстрируют пример настоящего лидерства. Лидерство Юлии Свириденко в развитии ветеранской политики позволило объединить усилия государства и рынка труда, в частности через принятие правительственной программы Ветеран Работа. Это общая ответственность государства и бизнеса.

Ключевые направления и новые роли в управлении

Более 60 спикеров делились практическими инструментами для HR и КСО-команд. Программа мероприятия охватила стратегические вопросы:

Новые кадры: обсуждение функции Chief Veterans Officer как нового управленческого стандарта;

Здоровье: кейсы физической и психологической реабилитации сотрудников;

Предпринимательство: поддержка ветеранского бизнеса и масштабирование помощи за пределы офиса.

Ивона Костина, соосновательница Veteran Hub, обратила внимание на долгосрочную перспективу:

Мы должны понимать, что количество ветеранов и ветеранок будет расти. Политика ветеранских дел в Украине — это также политика резерва: вопрос не ли, а когда ты станешь в строй. Самая большая цена, которую платят военные, — это время, и его невозможно компенсировать деньгами. Наша задача — сбалансировать возможности для тех, кто возвращается.

Партнеры и развитие

Мероприятие состоялось при поддержке партнеров: ПриватБанк, Интерпайп, Программа реинтеграции ветеранов IREX, Robota.ua, Kernel, МХП, OMD Optimum Media Ukraine и Uklon.

Участники подчеркнули, что ветеранская политика — это часть стратегической устойчивости страны, которая воюет. Ознакомиться с Принципами и присоединиться к сообществу можно на официальной странице: starlight.media.

Главное фото: пресслужба Starlight Media.

