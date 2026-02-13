Річна зустріч бізнесів, дружніх до ветеранів: як 110 компаній змінюють ринок праці в Україні

Підтримка захисників і захисниць перестає бути просто напрямом благодійності й стає частиною стратегічної стійкості українського бізнесу. За рік існування спільнота підписантів Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок зросла від 20 до 110 компаній з усіх індустрій.

Вчора, 12 лютого, у Києві відбулася головна річна зустріч цієї спільноти під гаслом Принципова перевага. Захід об’єднав понад 1200 учасників: топменеджмент провідних компаній, представників уряду, міжнародних партнерів та сотні ветеранів і ветеранок, які вже повернулися до цивільної праці.

Розширення спільноти та мистецький маніфест

До ініціативи офіційно долучилися ще 9 потужних гравців: ДТЕК, Укренерго, KSE, Укргідроенерго, Оператор ГТС України, Ґудвеллі Україна, Euro 5, 4Brave та CORE Team.

Подію відкрили мистецьким нагадуванням про цінність ветеранського досвіду. Актор і військовослужбовець Андрій Кравчук зачитав есей Артура Дроня, а гурт Vivienne Mort виконав пісню на вірші полеглого поета Максима Кривцова. Ведучими заходу стали Вадим Карп’як та Яна Брензей.

Підсумки року та принцип звітності

Цьогорічна зустріч стала практичною реалізацією 12-го принципу — принципу звітності. Компанії отримали доступ до платформи самооцінювання, де заповнили анкети щодо впровадження ветеранських політик на всіх рівнях.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media, зазначив:

Рік тому лише 20 компаній вирішили взяти на себе відповідальність, а сьогодні їх понад 110 — це бізнеси, що зробили свідомий вибір діяти. Підтримка ветеранів і ветеранок — це не формальність, а щоденні дії: створення можливостей, повага, вдячність та готовність забезпечити їхню присутність на всіх рівнях компаній.

Наталія Калмикова, Міністерка у справах ветеранів, наголосила на важливості державно-приватного партнерства:

Підтримка ветеранів має стати новою нормою. Компанії, що інвестують ресурси у створення можливостей для них, демонструють приклад справжнього лідерства. Лідерство Юлії Свириденко у розбудові ветеранської політики дало змогу об’єднати зусилля держави та ринку праці, зокрема через програму Ветеран Робота. Це спільна відповідальність держави та бізнесу.

Ключові напрями та нові ролі в управлінні

Понад 60 спікерів ділилися практичними інструментами для HR та КСВ-команд. Програма заходу охопила стратегічні питання:

Нові кадри: обговорення функції Chief Veterans Officer як нового управлінського стандарту;

Здоров’я: кейси фізичної та психологічної реабілітації працівників;

Підприємництво: підтримка ветеранського бізнесу та масштабування допомоги за межі офісу.

Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub, звернула увагу на довгострокову перспективу:

Ми маємо розуміти, що кількість ветеранів і ветеранок зростатиме. Політика ветеранських справ в Україні — це також політика резерву: питання не чи, а коли ти станеш у стрій. Найбільша ціна, яку платять військові, — це час, і його неможливо компенсувати грошима. Наше завдання — збалансувати можливості для тих, хто повертається.

Партнери та розвиток

Захід відбувся за підтримки партнерів: ПриватБанк, Інтерпайп, Програма IREX, Robota.ua, Kernel, МХП, OMD Optimum Media Ukraine та Uklon.

Учасники підкреслили, що ветеранська політика — це частина стратегічної стійкості країни, яка воює. Ознайомитися з Принципами та долучитися до спільноти можна на офіційній сторінці: starlight.media.

Головне фото: пресслужба Starlight Media

