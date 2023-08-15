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Не имели возможности даже в мирное время! 218 больших семей с приемными детьми отдохнули в Карпатах

Анастасия Грубрина, редактор сайта 15 августа 2023, 15:30
Понад тисячу дітей з прийомними родинами відпочили у Карпатах
Фото: Сайт президента Украины

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