Не имели возможности даже в мирное время! 218 больших семей с приемными детьми отдохнули в Карпатах

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила детский центр оздоровления и отдыха Артек-Буковель. Там ее фонд и меценаты организовали отдых для детей и родителей из больших приемных семей. Читай в нашем материале подробнее.

Более тысячи детей с приемными семьями отдохнули в Карпатах

Дети и родители из детских домов семейного типа получили возможность отдохнуть вместе в Карпатах. Даже в мирное время для таких больших семей это было недостижимой мечтой.

Благодаря иностранным партнерам, которых привлекаем к нашим проектам, нам удалось подарить этим летом отдых в Карпатах 1357 детям и родителям из 218 больших приемных семей, — рассказала Елена Зеленская.

За шесть смен в летнем лагере побывали семьи из Херсонской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

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В эти области приемные семьи вынуждены были переехать после начала полномасштабного вторжения России и после потери жилья. Первая леди встретилась с семьями из Днепропетровской области, Славянска, Александровки.

Каждая из семей воспитывает семь, восемь, десять детей.

Очень рада видеть их здесь, в лагере. Детей и родителей со всей страны — радостных, улыбающихся, беззаботных. Возможно, впервые за долгое время, — сказала Елена Зеленская.

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