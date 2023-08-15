Не мали можливості навіть у мирний час! 218 великих родин із прийомними дітьми відпочили у Карпатах

Перша леді України Олена Зеленська відвідала дитячий центр оздоровлення та відпочинку Артек-Буковель. Там її фонд та меценати організували відпочинок для дітей і батьків із великих прийомних родин. Читай у нашому матеріалі детальніше.

Понад тисячу дітей з прийомними родинами відпочили у Карпатах

Діти та батьки з дитячих будинків сімейного типу отримали можливість відпочити разом у Карпатах. Навіть у мирний час для таких великих родин це було недосяжною мрією.

Завдяки іноземним партнерам, яких залучаємо до наших проектів, нам вдалося подарувати цього літа відпочинок у Карпатах 1357 дітям і батькам із 218 великих прийомних родин, — розповіла Олена Зеленська.

За шість змін у літньому таборі побували родини з Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Чернігівської, Сумської, а також Львівської, Хмельницької та Тернопільської областей.

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У ці області прийомні родини були вимушені переїхати після початку повномасштабного вторгнення Росії та втрати житла. Перша леді зустрілася з родинами з Дніпропетровської області, Слов’янська, Олександрівки.

Кожна з родин виховує сім, вісім, десять дітей.

Дуже рада бачити їх тут, у таборі. Дітей і батьків з усієї країни — радісних, усміхнених, безтурботних. Можливо, вперше за довгий час, — сказала Олена Зеленська.

Раніше ми розповідали, що відбувається з дітьми, яких викрадають росіяни з тимчасово окупованих територій.

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