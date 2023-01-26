Превратят Днепр в гастрономическую столицу Украины — как власть поддержит местных рестораторов

Несмотря на войну, жизнь продолжается, бизнес работает для поддержки страны, а власть идет навстречу отечественным предпринимателям.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в этом году местные рестораторы будут платить вдвое меньше за расположение летних площадок.

По словам мэра, еще задолго до войны появились планы сделать Днепр гастрономической столицей Украины. Однако после 24 февраля их пришлось отложить.

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Недавно предприниматели из Днепра написали коллективное обращение к мэру с целью получить поддержку в военное время. Поэтому власти решили удовлетворить просьбы бизнесменов.

Итак, уважаемые рестораторы, на грядущий сезон мы вдвое уменьшаем размер платы за расположение ваших летних площадок.

Надеюсь, это облегчит вам работу. Снижение соответствующего коэффициента с 0,2 до 0,1 примем на ближайших сессиях горсовета, — написал Филатов.

По его ожиданиям, такое решение должно облегчить работу кафе, а также в целом оживить предпринимательскую атмосферу в городе.

Если же это не поможет, то Филатов обещает дальше придумывать идеи и идти навстречу рестораторам.

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