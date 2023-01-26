Перетворять Дніпро на гастрономічну столицю України — як влада підтримає місцевих рестораторів

Попри війну, життя продовжується, бізнес працює на підтримку країни, а влада йде назустріч вітчизняним підприємцям.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що цьогоріч місцеві ресторатори платитимуть удвічі менше за розташування літніх майданчиків.

За словами мера, ще задовго до війни з’явились плани зробити Дніпро гастрономічною столицею України. Однак після 24 лютого їх довелось відкласти.

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Нещодавно підприємці з Дніпра написали колективне звернення до мера з метою отримати підтримку у воєнний час. Тож влада вирішила задовольнити прохання бізнесменів.

Отож, шановні ресторатори, на прийдешній сезон ми вдвічі зменшуємо розмір плати за розташування ваших літніх майданчиків.

Сподіваюся, це полегшить вам роботу. Зниження відповідного коефіцієнту з 0,2 до 0,1 ухвалимо на найближчих сесіях міськради, — написав Філатов.

За його очікуваннями, таке рішення має полегшити роботу кафе і кав’ярень, а також загалом пожвавити підприємницьку атмосферу в місті.

Якщо ж це не допоможе, то Філатов обіцяє надалі вигадувати нові ідеї та йти назустріч рестораторам.

Українські підприємства відчувають на собі всі удари російських ракет у кілька разів сильніше. Читай, яка є допомога бізнесу під час війни.

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