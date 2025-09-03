Было ли финансирование социальных выплат в сентябре 2025 года: информация Пенсионного фонда

При формировании государственного бюджета существуют два приоритета: финансирование на потребности обороны страны и социальные выплаты.

Обе сферы гарантированно обеспечиваются средствами, которые в течение года своевременно поступают в соответствующие инстанции. Социальные выплаты распределяются льготным категориям граждан и пенсионерам.

Произошло ли финансирование социальных выплат в сентябре 2025 года — в материале.

Финансирование социальных выплат в сентябре 2025 года: данные Пенсионного фонда Украины

Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook сообщил о состоянии финансирования социальных нужд в сентябре 2025 года.

В частности:

Со 2 сентября начислены пенсионные выплаты за месяц: через АО Укрпочта было перечислено 570,4 млн грн.

Масштабной индексации пенсий осенью 2025 года не планируется, однако будут продолжены ежемесячные доплаты пенсионерам в возрасте от 70 лет, при условии, что размер их пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавок зависит от возраста пенсионера:

70–74 года — до 300 грн;

75–79 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Кроме того, по данным Пенсионного фонда, 2 сентября 2025 года были начислены средства:

на оплату больничных — 138,0 млн грн;

на отдельные виды государственной помощи — 3221,2 млн грн;

на единовременную помощь Пакет школьника — 96,0 млн грн.

Финансирование социальных выплат в сентябре 2025 года для сферы образования

С 1 сентября вводятся обновленные ежемесячные доплаты педагогам за работу в сложных условиях. Их размер будет увеличен вдвое и составит 2 000 грн (2 600 грн до уплаты налогов).

Величина доплаты будет зависеть от количества отработанных часов и распространяться на всех работников образования.

Также с 1 сентября 2025 года в Украине повысятся президентские академические стипендии для учащихся, студентов и аспирантов. Кабмин утвердил изменения в постановление №1047.

Теперь размер выплат составляет:

учащиеся ПТУ — 6 320 грн;

студенты колледжей и техникумов — 7 600 грн;

студенты вузов — 10 000 грн;

аспиранты — 23 700 грн.

Стипендии будут начисляться ежемесячно и добавляться к академической или социальной, если студент получает еще и ее.

Изменений в оплате коммунальных услуг не планируется, однако получатели субсидий должны знать, что до 30 сентября будет продолжаться автоматическое переназначение субсидий на межотопительный сезон.

