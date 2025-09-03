Чи було фінансування соціальних виплат у вересні 2025: інформація Пенсійного фонду

При формуванні державного бюджету існує два пріоритети: фінансування потреб оборони країни та соціальні виплати. Обидві сфери гарантовано забезпечуються коштами, які протягом року вчасно поступають до належних інстанцій, соціальні виплати спрямовуються пільговим категоріям громадян та пенсіонерам. Чи відбулося фінансування соціальних виплат у вересні 2025 року — у матеріалі. Фінансування соціальних виплат у вересні 2025 року: дані Пенсійного фонду України Пенсійний фонд України у своєму Facebook повідомив про стан фінансування соціальних потреб у вересні 2025 року. Зокрема про те, що: З 2 вересня нараховані пенсійні виплати за місяць: через через АТ Укрпошта було перераховано 570,4 млн грн. Масштабної індексації пенсій восени 2025 року не передбачається, але будуть продовжені виплати щомісячних надбавок пенсіонерам віком від 70 років, за умови, що розмір їхньої пенсії не більше 10 340,35 грн. Сума надбавок залежить від віку пенсіонера: 70-74 роки — до 300 гривень;

75 – 79 років — до 456 гривень;

80 і старше — до 570 гривень. Також за даними Пенсійного фонду 2 вересня 2025 року нараховані кошти:

на оплату лікарняних — 138,0 млн гривень;

— 138,0 млн гривень; на окремі види державних допомог — 3221,2 млн гривень;

— 3221,2 млн гривень; на одноразову допомогу Пакунок школяра — 96,0 млн гривень. Фінансування соціальних виплат у вересні 2025 для освітньої сфери

З 1 вересня щомісячні вводяться оновлені доплати педагогам за роботу в складних умовах. Їхня сума буде подвоєна та становитиме 2 000 грн (2 600 грн до сплати податків).

Розмір надбавки буде залежати від кількості відпрацьованих годин і поширюватиметься на всіх освітян.

Також з 1 вересня 2025 року в Україні зростуть президентські академічні стипендії для учнів, студентів і аспірантів. Кабмін затвердив зміни до постанови №1047.

Розмір виплат тепер такий:

учні ПТУ — 6 320 грн.;

студенти коледжів і технікумів — 7 600 грн.;

студенти вишів — 10 000 грн.;

аспіранти — 23 700 грн.

Стипендії будуть нараховуватися щомісяця та додаватися до академічної або соціальної, якщо студент її отримує.

Змін в оплаті комунальних послуг не передбачається, але ті, хто отримує субсидію, мають знати, що до 30 вересня триватиме автоматичне перепризначення субсидій на неопалювальний сезон.

