Вместо одной Фламинго две: чехи подарят средства на ракеты для ВСУ

Чешская инициатива Подарок для Путина объявила о завершении сбора средств на производство ракеты Flamingo, сообщают организаторы. По их словам, производитель решил удвоить сумму, собранную волонтtрами, и изготовить не одну, а две ракеты — DANA 1 и DANA 2. Об етом пишет Novinky.

Мы можем приобрести машины скорой помощи, пластическую взрывчатку или, например, внести вклад в учебный самолет, — пояснил представитель волонтерской организации Мартин Ондрачек, комментируя возможное использование собранных денег.

В самой инициативе отмечают, что после изготовления ракеты будут переданы Вооруженным силам Украины, которые решат, когда их использовать и по какой цели.

Кампания по сбору средств стартовала 21 октября. Организаторы уточнили, что название DANA выбрано в честь чешской физика-ядерщицы Даны Драбовой, неоднократно выражавшей поддержку Украине и говорившей о рисках ядерной безопасности на оккупированных территориях.

Инициативы ветеранов и волонтеров, направленные на техническую или материальную поддержку ВСУ, вызывают разную реакцию в обществе — от одобрения стремления помочь обороне до вопросов о легитимности и последствиях подобных проектов.

В волонтёрской среде отмечают, что часть средств может пойти и на другие нужды — от медицинского оборудования до учебной техники для украинской армии.

Кто такая Дана Драбова

Дана Драбова — известный чешский ученый и эксперт по ядерной безопасности. Она занималась оценкой рисков и безопасностью атомных объектов. Ее имя не раз звучало во время войны в связи с анализом угроз на оккупированных территориях Украины.

Фото: иллюстративное.

