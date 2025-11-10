Для тебя Новости

Вместо одной Фламинго две: чехи подарят средства на ракеты для ВСУ

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 ноября 2025, 18:00 2 мин.
Вместо одной Фламинго две: чехи подарят средства на ракеты для ВСУ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь