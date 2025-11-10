Замість однієї Фламінго — дві: чехи подарують кошти на ракети для ЗСУ

Чеська ініціатива Подарунок для путіна оголосила про завершення збору коштів на виробництво ракети Фламінго, повідомляють організатори. За їхніми словами, виробник вирішив подвоїти суму, зібрану волонтерами, і виготовити не одну, а дві ракети — DANA 1 і DANA 2. Про це пишуть Novinky.

Ми можемо придбати карети швидкої допомоги, пластичну вибухівку або, наприклад, зробити внесок на навчальний літак, — пояснив представник волонтерської організації Мартін Ондрачек, коментуючи варіанти використання зібраних грошей.

У самій ініціативі кажуть, що після виготовлення ракет їх передадуть Збройним силам України, які вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль.

Ініціатива розпочала кампанію зі збору 21 жовтня. Організатори уточнюють, що назва DANA обрана на честь чеської фізикині-ядерниці Дани Драбової, яка неодноразово висловлювала підтримку Україні та говорила про ризики ядерної безпеки на окупованих територіях.

Ініціативи ветеранів і волонтерів, спрямовані на технічну або матеріальну підтримку ЗСУ, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві: від схвалення за прагнення допомогти обороні до запитань про легітимність і наслідки подібних ініціатив.

У волонтерському середовищі кажуть, що частина коштів може піти й на інші потреби — від медичної техніки до навчального обладнання для Збройних сил.

Хто така Дана Драбова

Дана Драбова — відома чеська вчена та фахівчиня з ядерної безпеки, яка займалася оцінкою ризиків і питаннями безпеки атомних об’єктів. Її ім’я впродовж війни кілька разів звучало у зв’язку з оцінками загроз на окупованих територіях України.

Фото: ілюстративне.

