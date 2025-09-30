Податки в ЄС: що потрібно знати українцям про пільги та повернення коштів

Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали до країн Європейського Союзу. Найчастіше вони обирають Польщу, Німеччину і Чехію.

Багато хто з них не просто перечікує війну, а будує нове життя, шукають роботу і починає платити податки.

Тому важливо знати, як працює податкова система у країні, де ти живеш, щоб не мати проблем із законом, скористатися пільгами та отримати фінансову стабільність.

Цей матеріал допоможе тобі розібратися з податками у Польщі, Німеччині, Чехії і Литві.

Загальні правила: не плати двічі!

Перш ніж заглиблюватися у деталі по країнах, варто запам’ятати два ключові поняття, які допоможуть тобі уникнути фінансових помилок.

Податкове резидентство (правило 183 днів)

Ти стаєш податковим резидентом країни, якщо прожив у ній більше ніж 183 дні (півроку) протягом календарного року.

Це означає, що ти повинен декларувати та сплачувати податки з усіх своїх доходів, незалежно від того, де ти їх отримав — чи то зарплата в Польщі, чи дохід від оренди квартири в Україні.

Уникнення подвійного оподаткування

Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з Польщею, Німеччиною, Чехією та Литвою.

Це гарантує, що ти не сплачуватимеш податок на один і той самий дохід двічі. Щоб скористатися цим, тобі необхідно підтвердити свій статус податкового резидента України, наприклад, отримавши спеціальну довідку через Дію.

Польща: фінансовий внесок та пільги для молоді

Українці зробили надзвичайно важливий внесок у польську економіку: за останні три роки їхня фінансова активність перевищила 75,7 млрд євро.

Близько 69% працездатних українських біженців вже працюють, що позитивно впливає на ринок праці країни.

Такі цікаві дані містяться у дослідженні Аналіз впливу біженців з України на польську економіку, яке проаналізувало видання Postpravda.

Ключова пільга: Ulga dla młodych (Пільга для молоді)

Це одна з найвигідніших переваг. Молоді люди до 26 років повністю звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб (PIT).

Умова: річний дохід не повинен перевищувати 85 528 злотих.

Важливо: пільга стосується лише PIT, але не скасовує обов’язкові внески до фонду соціального страхування (ZUS).

Закінчення: вона автоматично припиняє діяти з місяця, коли тобі виповнюється 26 років.

Повернення податків

У Польщі ти можеш повернути частину сплачених податків, якщо вкажеш певні витрати у річній декларації PIT-37:

Інтернет: можна повернути до 760 злотих на рік (можливо лише два роки поспіль).

Пільга на дітей: чим більше дітей у сім’ї, тим більшу суму можна повернути.

Інші пільги: повернення також можливе за пожертви та донорство крові.

Подати декларацію легко онлайн, а невеликі переплати можуть повернутися дуже швидко.

Німеччина: можливість повернути понад 1000 євро

Німеччина стала домом для понад мільйона українців. Тут діє важливе правило: подання податкової декларації — це твій шанс повернути гроші!

Німці щороку подають декларації, і, за статистикою, 9 із 10 осіб отримують повернення, середня сума якого сягає 1095 євро.

Українці, які легально працюють у Німеччині, мають такі ж права.

Як це працює?

Роботодавці часто утримують податки “із запасом”, не застосовуючи твою основну неоподатковувану суму. Саме її можна повернути, подавши річну декларацію. Це повернення може становити 2000 євро і більше.

Допомога на дітей

Подання декларації також відкриває доступ до соціальних пільг, зокрема державної допомоги на дітей (Kindergeld), яка може становити до 250 євро на кожну дитину (до 25 років, якщо дитина не працює).

Порада:

Якщо німецька податкова система здається вам занадто складною, зверніться до спеціалізованих консультантів. Це допоможе уникнути помилок та забезпечить максимальну суму повернення.

Чехія: скасування для студентів, переваги для сімей

Чеська податкова система для найманих працівників включає податок на доходи (15-23%) та обов’язкові внески на соціальне (6,5%) і медичне страхування (4,5%).

Важлива зміна з 2024 року

З 1 січня 2024 року скасовано студентську податкову знижку (4020 крон). Її можна було використати востаннє у декларації за 2023 рік, але з 2024 році вона вже не діятиме.

Що продовжує діяти?

Податковий кредит на дитину: одна з найвигідніших пільг. Його розмір зростає залежно від кількості дітей у сім’ї.

Знижки для осіб з інвалідністю.

Для отримання цих пільг ти повинен бути податковим резидентом Чехії (перебувати в країні понад 183 дні).

Литва: рай для ФОПів та фрилансерів

Литва пропонує дуже цікаві умови, особливо для українських підприємців.

Податкові канікули для ФОПів

Українські ФОПи, які приїхали після 24 лютого 2022 року, можуть бути звільнені від сплати податків у Литві.

Умови: ти повинен бути зареєстрований як ФОП в Україні, сплачувати там податки і працювати за контрактами, укладеними з українськими клієнтами.

Повернення переплачених податків

Якщо ти працював у Литві протягом останніх п’яти років, ти маєш право на повернення переплачених податків. У середньому люди повертають близько 715 євро.

Процес: зарплатну довідку (Pažyma) отримуєш від роботодавця до 31 січня, декларацію подаєш до 2 травня, а гроші повертаються не пізніше 31 липня.

Практичні поради для фінансової успішності

Пам’ятай, що податкова система ЄС — це інструмент, який може суттєво покращити твоє фінансове становище.

Зберігай всі документи: чеки, договори, довідки про зарплату — все це потрібне для повернення податків. Визнач свій статус: з’ясуйте, чи є ти податковим резидентом. Це ключ до правильного оподаткування. Використовуй онлайн-сервіси: Податкові служби в більшості країн ЄС мають зручні платформи для подання декларацій. Будь активним: у багатьох країнах (наприклад, у Німеччині) податки повертаються лише за твоєю ініціативою (якщо добровільно подати декларацію).

Перехід від статусу біженця до фінансово інтегрованого громадянина — це шлях, який зараз проходить українська діаспора.

Розуміння податкових правил — це твій найважливіший крок до успішного та стабільного майбутнього у новій країні.

У 2025 році вводяться зміни щодо податку на переказ коштів. Дізнайся, яку суму можна перевести без оподаткування та які правила будуть діяти. Читай подробиці в нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!