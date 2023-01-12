Ограничение застройщикам или покупателям? Объясняем закон о покупке квартир в новостройках

В 2023 году застройщиков Украины ждут изменения: недавно Правительство ввело ограничения на продажу квартир в новостройках. Об этом сообщается на правительственном портале.

Кого это касается и что данное решение означает — объясняем в материале.

Ограничения касаются в первую очередь застройщиков: с 3 января 2023 года застройщик не может продать все квартиры в доме, если он не введен в эксплуатацию. Для больших городов процент таких квартир составляет десятую часть всего дома.

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То есть в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове в доме, еще не сданном в эксплуатацию, можно продать только 90% от всех квартир.

Для других городов Украины ограничения составляют 5%.

Что это значит?

Закон, принятый Правительством, называется О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем. Он вступил в силу 10 октября 2022 года и имел целью обезопасить граждан от мошенничеств вокруг новостроек.

Таким образом, цель этого закона — гарантировать, что дом будет достроен до конца и сдан в эксплуатацию.

К сожалению, часто застройщики берут деньги за квадратные метры, но все никак не могут достроить уже купленную квартиру. Особенно остро этот вопрос возник во время войны. Что делать, если попал(-а) в такую ситуацию и как вернуть деньги за долгострой в условиях войны — узнавай из нашего материала.

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