Обмеження забудовникам чи покупцям? Пояснюємо закон про купівлю квартир у новобудовах

У 2023 році на забудовників України чекають зміни: нещодавно Уряд ввів обмеження на продаж квартир у новобудовах. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Кого це стосується та що таке рішення означає — пояснюємо у матеріалі.

Обмеження стосуються першочергово забудовників: від 3 січня 2023 року забудовник не може продати всі квартири в будинку, якщо його не введено в експлуатацію. Для великих міст відсоток таких квартир становить десяту частину від всього будинку.

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Тобто у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові в будинку, який ще не здано в експлуатацію, можна продати лише 90% від усіх квартир.

Для інших міст України обмеження становлять 5%.

Що це означає?

Закон, що ухвалив Уряд, має назву Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Чинності він набув 10 жовтня 2022 року та на меті мав убезпечити громадян від шахрайств навколо новобудов.

Отже, на меті цього закону — гарантувати, що будинок добудують до кінця і здадуть в експлуатацію.

На жаль, часто забудовники беруть гроші за омріяні квадратні метри, але ніяк не можуть добудувати вже куплену квартиру. Особливо гостро це питання постало під час війни. Що робити, якщо потрапив(-ла) в таку ситуацію та як повернути гроші за довгобуд в умовах війни — дізнавайся з нашого матеріалу.

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