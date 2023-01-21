Министр, преподаватель и высоконравственный человек — каким запомнился Денис Монастырский

Трагедия в Броварах 18 января унесла жизни 14 человек, в том числе руководства Министерства внутренних дел Украины.

Министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович навсегда покинули этот мир, однако они будут жить в нашей памяти вечно.

Заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый рассказал, каким ему запомнился Денис Монастырский.

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Денис Монастырский — кем он был

Преподаватель, общественный деятель, политик, эксперт, народный депутат, председатель парламентского комитета, министр и высоконравственный и духовный человек — все это можно сказать о Денисе Анатольевиче.

Если меня когда-нибудь спросят, кто для меня образец государствотворца в сочетании с высокими моральными качествами и духовностью, я без колебаний и раздумий отвечу — Денис Монастырский, — признается Драпятый.

По его словам, Монастырский был настоящим лидером, который вдохновлял свою команду, а не удручал. Он прислушивался к коллегам, поддерживал конструктивные идеи и давал возможность их реализовать.

Однако всегда спрашивал, а что та или иная инициатива даст стране и гражданам. Главным индикатором эффективности работы системы органов МВД министр определил доверие украинцев.

Какой он видел Украину в будущем? Безопасной, счастливой, сильной в составе Европейского Союза и НАТО. Именно поэтому Монастырский никогда не действовал вопреки морали, совести и чести, а находил компромисс и выход из сложных ситуаций.

Идти к людям и оценивать проблемы с места, принимать волевые решения — стиль и философия жизнедеятельности Дениса Монастырского, — делится его заместитель.

Богдан Драпятый не хочет и не может говорить о своем руководителе и наставнике в прошлом, ведь видит своим долгом продолжить и завершить земные дела Дениса Монастырского.

В качестве работы можно не сомневаться, ведь министр оставил после себя сильную команду единомышленников, которые сосредоточены на гарантированной защите прав человека, создании комфортной и удобной жизни в Украине.

Вечная и светлая память о Денисе Монастырском!

Прощание с руководством МВД

Сегодня, 21 января, в Киеве прощаются с погибшими Броварской авиакатастрофы.

Украинцы провожают в последний путь:

министра Дениса Монастырского ;

; его первого заместителя Евгения Енина ;

; государственного секретаря Юрия Лубковича ;

; заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяну Шутяк ;

; начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушко ;

; ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого ;

; охранника главы МВД Андрея Маринченко.

Прощаются также с экипажем вертолета: Александром Василенко, Константином Коваленко и Иваном Касьяновым.

Похоронная колонна отправилась в Украинский дом, где состоится церемония. В центре Киева перекрыли некоторые улицы.

Напомним, что 18 января в Броварах упал вертолет на территории детского сада, после чего загорелся пожар. Читай хронологию этого ужасного события.

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Главное фото: Николай Анацкий / МВД