Міністр, викладач та високоморальна людина — яким запам’ятався Денис Монастирський

Трагедія в Броварах 18 січня забрала життя 14 людей, зокрема керівництва Міністерства внутрішніх справ України.

Міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович назавжди покинули цей світ, однак вони житимуть у нашій пам’яті вічно.

Заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий розповів, яким йому запам’ятався Денис Монастирський.

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Денис Монастирський — ким він був

Викладач, громадський діяч, політик, експерт, народний депутат, голова парламентського комітету, міністр та високоморальна і духовна людина — усе це можна сказати про Дениса Анатолійовича.

Якщо мене колись спитають, хто для мене є взірцем державотворця в поєднанні з високими моральними якостями й духовністю, я без вагань і роздумів відповім — Денис Монастирський, — зізнається Драп’ятий.

За його словами, Монастирський був справжнім лідером, який надихав свою команду, а не пригнічував. Він дослухався до колег, підтримував конструктивні ідеї та давав можливість їх реалізувати.

Однак завжди запитував, а що та чи інша ініціатива дасть державі та громадянам. Головним індикатором ефективності роботи системи органів МВС міністр визначив довіру українців.

Якою він бачив Україну в майбутньому? Безпечною, щасливою, сильною в складі Європейського Союзу та НАТО. Саме тому Монастирський ніколи не діяв усупереч моралі, совісті й честі, а знаходив компроміс та вихід з будь-яких складних ситуацій.

Іти до людей та оцінювати проблеми з місця, приймати вольові рішення — стиль і філософія життєдіяльності Дениса Монастирського, — ділиться його заступник.

Богдан Драп’ятий не хоче й не може говорити про свого керівника та наставника в минулому часі, адже бачить своїм обов’язком продовжити й завершити земні справи Дениса Монастирського.

У якості роботи можна не сумніватись, адже міністр залишив по собі сильну команду однодумців, які зосереджені на гарантованому захисті прав людини, створенні комфортного та зручного життя в Україні.

Вічна і світла пам’ять про Дениса Монастирського!

Прощання з керівництвом МВС

Сьогодні, 21 січня, у Києві прощаються із загиблими Броварської авіакатастрофи.

Українці проводжають в останній шлях:

міністра Дениса Монастирського ;

; його першого заступника Євгена Єніна ;

; державного секретаря Юрія Лубковича ;

; заступницю керівника Патронатної служби МВС Тетяну Шутяк ;

; начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковника поліції Михайла Павлушка ;

; провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького;

охоронця голови МВС Андрія Маринченка.

Прощаються також з екіпажем гелікоптера: Олександром Василенком, Костянтином Коваленком та Іваном Касьяновим.

Похоронна колона вирушила до Українського дому, де відбудеться церемонія. У центрі Києва перекрили деякі вулиці.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах впав вертоліт на території дитячого садка, після чого зайнялась пожежа. Читай хронологію цієї жахливої події.

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Головне фото: Микола Анацький / МВС