Депортация украинцев из Польши: что произошло на концерте белорусского певца

Недавно, 9 августа, в столице Польши, Варшаве, состоялся концерт белорусского певца Макса Коржа, на котором произошел скандальный инцидент — уроженцы Украины подняли флаг ОУН-УПА.

Реакция поляков и депортация украинцев — подробнее в материале.

Депортация украинцев из Польши: с чего все началось

Национальный стадион в Варшаве стал местом скандала во время концерта: граждане Украины развернули спорный красно-черный флаг повстанческой армии, что возмутило прежде всего политиков соседнего государства.

В ходе расследования выяснилось, что 57 украинцев будут депортированы добровольно, в противном случае — в принудительном порядке.

Реакция Польши на инцидент

Очень резко на ситуацию отреагировал депутат сейма Польши Дариуш Матецкий. Он заявил, что сразу подал заявление в прокуратуру, чтобы опросить обвиняемых и с требованием открыть уголовное производство. Свои настроения депутат дополнил острым комментарием:

У вас есть сила кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, но нет силы защищать свою родину? Вон из Польши!

Депортация украинцев: комментарий участника

После инцидента на связь вышел мужчина по имени Дмитрий, который держал флаг ОУН-УПА. Он выложил видео, где на ломаном польском просил прощения за содеянное:

— Я, Дмитрий, хочу обратиться ко всем, кого могло обидеть то, что произошло во время концерта в Варшаве. Я гражданин Украины — страны, в которой продолжается ужасная война. Ежедневно там гибнут люди…

Я не имел намерения вызывать негативные эмоции. Флаг, который я держал, был для меня символом свободы для украинцев… Я только хотел напомнить о российской агрессии.

Я благодарен всем полякам, которые помогали украинцам и помогают сейчас. Спасибо вам от всего сердца и еще раз прошу прощения, — сказал мужчина.

В комментариях к посту поляки уверены, что мужчина прекрасно знал, что делает на самом деле.

Однако есть и другая группа людей: один пользователь добавил, что это был флаг Правого сектора, который вообще не имеет отношения к ОУН-УПА. Расследование продолжается.

Почему в Польше так резко отреагировали на флаг

Так, негативную реакцию вызвало историческое событие, а именно Волынская трагедия — украинско-польский конфликт, сопровождавшийся обоюдными чистками населения. Со стороны Украины были УПА и ОУН, использовавших именно ту символику, из-за которой происходит депортация украинцев.

