Депортація українців з Польщі: що трапилося на концерті білоруського співака

Нещодавно, 9 серпня, у столиці Польщі, Варшаві, відбувся концерт білоруського співака Макса Коржа, на якому стався скандальний інцидент — уродженці України підняли прапор ОУН-УПА.

Реакція поляків та депортація українців — детальніше у матеріалі.

Депортація українців із Польщі: з чого все почалось

Національний стадіон у Варшаві став місцем скандалу під час концерту: громадяни України розгорнули суперечливий червоно-чорний стяг повстанської армії, що розгнівало насамперед політиків сусідньої держави.

Під час розслідування з’ясувалося, що 57 українців будуть депортовані добровільно, інакше — у примусовому порядку.

Польська реакція щодо інциденту

Дуже різко на ситуацію відреагував депутат сейму Польщі Даріуш Матецький. Він заявив, що одразу подав заяву до прокуратури, щоб опитати звинувачених та з вимогою відкрити кримінальне провадження. Свої настрої депутат доповнив гострим коментарем:

Ви маєте силу кричати на польському стадіоні з прапором вбивць дітей, а не маєте сили захищати власну батьківщину? Геть із Польщі!

Депортація українців: коментар від учасника

Після інциденту на зв’язок вийшов чоловік на ім’я Дмитро, що тримав стяг ОУН-УПА. Він виклав відео, де ламаною польською просив вибачення за скоєне:

— Я, Дмитро, хочу звернутися до всіх, кого могло образити те, що сталося під час концерту у Варшаві. Я громадянин України — країни, в якій триває жахлива війна. Щодня там гинуть люди…

Я не мав наміру викликати негативні емоції. Стяг, який я тримав, був для мене символом свободи для українців… Я лише хотів нагадати про російську агресію.

Я вдячний усім полякам, які допомагали українцям і допомагають зараз. Дякую вам від щирого серця і ще раз прошу вибачення, — сказав чоловік.

У коментарях допису поляки запевнені, що чоловік чудово знав, що робить насправді.

Однак, є інша група людей: один користувач доповнив, що це був прапор Правого сектору, який взагалі не має стосунку до ОУН-УПА. Слідство триває.

Чому в Польщі так різко відреагували на прапор

Таку негативну реакцію викликала історична подія, а саме Волинська трагедія — українсько-польський конфлікт, що супроводжувався обопільними чистками населення. З боку України були УПА та ОУН, що використовували саме ту символіку, через яку відбувається депортація українців.

Нещодавно був ухвалений новий закон щодо людей, які були виселені у 1944-1951 роках. Про який закон ідеться та як їх визнали депортованими, читай у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!