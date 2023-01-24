Отдыхать? За пределами госслужбы! Чиновникам ограничили выезд за границу

В условиях военного положения мужчинам призывного возраста нельзя выезжать за границу. Некоторые политики могли ездить в командировку по рабочим вопросам. Однако некоторые начали злоупотреблять своим положением.

Президент Украины отреагировал на это и усилил запрет на выезд за границу украинских чиновников. Об этом он рассказал в вечернем обращении 23 января.

Ограничение на выезд для чиновников

Кроме кадровых решений, Владимир Зеленский подчеркнул, что пересекать границу Украины чиновники могут только по рабочим вопросам.

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— Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве.

Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы.

За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка, — отметил президент.

Кому из чиновников запрещено выезжать за границу

Он издал соответствующий указ О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения. Под запрет попали:

министры и их заместители;

народные депутаты;

руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители;

глава Офиса президента и его заместители, руководители других служб, созданных президентом;

глава СБУ и его заместители;

все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанку, Центризбиркому и Счетной палате;

секретарь СНБО и его заместители;

главы других государственных коллегиальных органов;

омбудсмен и его представители;

главы всех госадминистраций и их заместители, постпред президента в Крыму и его заместители;

председатели всех других госорганов и их заместители;

председатели всех местных органов власти;

судьи ВС и другие судьи;

прокуроры;

руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.

При этом президент Украины объявил о ряде кадровых решений. Из Офиса президента уволили заместителя председателя Кирилла Тимошенко. Узнай, кого уволили еще, по ссылке.

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