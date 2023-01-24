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Отдыхать? За пределами госслужбы! Чиновникам ограничили выезд за границу

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 января 2023, 11:00
Чиновникам обмежили виїзд за кордон

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