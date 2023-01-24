Отдыхать? За пределами госслужбы! Чиновникам ограничили выезд за границу

В условиях военного положения мужчинам призывного возраста нельзя выезжать за границу. Некоторые политики могли ездить в командировку по рабочим вопросам. Однако некоторые начали злоупотреблять своим положением.
Президент Украины отреагировал на это и усилил запрет на выезд за границу украинских чиновников. Об этом он рассказал в вечернем обращении 23 января.
Кроме кадровых решений, Владимир Зеленский подчеркнул, что пересекать границу Украины чиновники могут только по рабочим вопросам.
— Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве.
Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы.
Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы.
За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка, — отметил президент.
Он издал соответствующий указ О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения. Под запрет попали:
При этом президент Украины объявил о ряде кадровых решений. Из Офиса президента уволили заместителя председателя Кирилла Тимошенко. Узнай, кого уволили еще, по ссылке.
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