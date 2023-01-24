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Відпочивати? За межами держслужби! Чиновникам обмежили виїзд за кордон

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Січня 2023, 11:00
Чиновникам обмежили виїзд за кордон
Фото: Facebook

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