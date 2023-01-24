Відпочивати? За межами держслужби! Чиновникам обмежили виїзд за кордон

В умовах воєнного стану чоловікам призовного віку не можна виїжджати за кордон. Деякі політики могли їздити у відрядження за робочими питаннями. Проте дехто почав зловживати своїм становищем.

Президент України відреагував на це й посилив заборону щодо виїзду за кордон українських посадовців. Про це він розповів у вечірньому зверненні 23 січня.

Обмеження на виїзд для посадовців

Крім кадрових рішень, Володимир Зеленський наголосив, що перетинати кордон України посадовці можуть лише за робочими питаннями.

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— Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі.

Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть поза межами державної служби.

За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. В пʼятиденний термін Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження, — зауважив президент.

Кому з чиновників заборонено виїжджати за кордон

Президент видав відповідний указ Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Під заборону потрапили:

міністри та їх заступники;

народні депутати;

керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

глава Офісу президента та його заступники, керівники інших служб, створених президентом;

глава СБУ та його заступники;

всі члени Нацради з ТБ, Нацбанку, Центрвиборчкому та Рахункової палати;

секретар РНБО та його заступники;

глави інших державних колегіальних органів;

омбудсмен та його представники;

глави всіх держадміністрацій та їх заступники, постпред президента у Криму та його заступники;

голови всіх інших держорганів та їх заступники;

голови всіх місцевих органів влади;

судді ВС та інші судді;

прокурори;

керівники структурних підрозділів держорганів та всі, хто має бронь від мобілізації.

Разом з цим президент України оголосив про низку кадрових рішень. З Офісу президента звільнили заступника голови Кирила Тимошенка. Дізнайся, кого звільнили ще, за посиланням.

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