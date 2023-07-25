Дерматовенеролог в телефоне! Веб-приложение Derm Guard позволяет бойцам обратиться к врачу онлайн

Дерматовенерологическая гвардия Украины запустила веб-сервис под названием Derm Guard. Эта платформа предоставляет возможность бесплатного медицинского консультирования для военных и их родственников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Учитывая условия, в которых находятся бойцы на передовой, психологическое давление и проблемы, возникающие из-за постоянного ношения военной обуви, число воинов, страдающих от так называемой траншейной стопы, псориаза, витилиго и аллергии, постоянно растет.

Как получить консультацию

Отныне каждый военный на линии фронта имеет возможность обратиться к узкопрофильным специалистам. Для этого нужно зайти на сайт, заполнить небольшую форму, добавить фотографии проблемного участка кожи и нажать Отправить. Через 12-24 часов врачи предоставят подробный ответ с диагнозом и рекомендациями по лечению.

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К оказанию помощи бойцу могут быть привлечены даже представители медицинских бригад. В таком случае дерматовенерологи готовы консультировать соответствующих специалистов на расстоянии, что будет способствовать улучшению процесса лечения непосредственно на линии фронта.

Поэтому пациенты, нуждающиеся в медикаментозном лечении, могут бесплатно получить необходимые лекарства от Derm Guard. Кроме того, все военные или члены их семей могут обратиться в одно из медицинских учреждений, работающих с проектом, для амбулаторного лечения. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Благодаря сотрудничеству с американскими партнерами и поддержке Министерства здравоохранения, дерматовенерологическая гвардия Украины получила препараты для дерматологической помощи на сумму 500 тысяч долларов от международных партнеров. Например, это противогрибковые препараты, нестероидные противовоспалительные средства и тому подобное.

Все эти лекарства будут распределяться среди медперсонала и военнослужащих, что обеспечит более эффективную дерматовенерологическую помощь.

Сейчас представители Derm Guard завершают формирование подологического комплекта — набора лекарств для лечения и профилактики болезней ног. Такая медикаментозная поддержка очень актуальна с учетом того, что военным часто приходится проводить не один день в мокрой обуви, не имея возможности ее снять, высушить и сменить носки.

Ранее мы рассказывали, что известно о законе о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести.

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