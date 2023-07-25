Дерматовенеролог у телефоні! Веб-додаток Derm Guard дає змогу бійцям звернутися до лікаря онлайн

Дерматовенерологічна гвардія України запустила веб-сервіс під назвою Derm Guard. Ця платформа надає можливість безкоштовного медичного консультування для військових та їхніх родичів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Враховуючи умови, в яких перебувають бійці на передовій, психологічний тиск і проблеми, що виникають через постійне носіння військового взуття, число воїнів, які страждають від так званої траншейної стопи, псоріазу, вітиліго та алергії, постійно зростає.

Як отримати консультацію

Віднині кожен військовий на лінії фронту має можливість звернутися до вузькопрофільних спеціалістів. Для цього потрібно зайти на сайт, заповнити невелику форму, додати фотографії проблемної ділянки шкіри та натиснути Відправити. Через 12-24 годин лікарі нададуть детальну відповідь з діагнозом та рекомендаціями щодо лікування.

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До надання допомоги бійцю можуть бути залучені навіть представники медичних бригад. У такому випадку дерматовенерологи готові консультувати відповідних спеціалістів на відстані, що сприятиме покращенню процесу лікування безпосередньо на лінії фронту.

Відтак пацієнти, що потребують медикаментозного лікування, можуть безкоштовно отримати потрібні ліки від Derm Guard. Крім того, усі військові або члени їхніх сімей можуть звернутись до одного з медичних закладів, що працюють з проектом, для амбулаторного лікування. Усі ці послуги надаються безоплатно.

Завдячуючи співпраці з американськими партнерами та підтримці Міністерства охорони здоров’я, дерматовенерологічна гвардія України отримала препарати для дерматологічної допомоги на суму 500 тисяч доларів від міжнародних партнерів. Приміром, це протигрибкові препарати, нестероїдні протизапальні засоби тощо.

Усі ці ліки будуть розподілятися серед медперсоналу та військовослужбовців, що забезпечить більш ефективну дерматовенерологічну допомогу.

Нині представники Derm Guard завершують формування подологічного комплекту — набору ліків для лікування та профілактики хвороб ніг. Така медикаментозна підтримка є дуже актуальною з урахуванням того, що військовим часто доводиться проводити не один день у мокрому взутті, не маючи можливості його зняти, висушити та змінити шкарпетки.

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