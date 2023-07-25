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Дерматовенеролог у телефоні! Веб-додаток Derm Guard дає змогу бійцям звернутися до лікаря онлайн

Діана Просяник, редакторка сайту 25 Липня 2023, 11:00
Derm Guard
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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