“Так жить нельзя”: Трамп о выживании украинцев без отопления в сильные морозы

Президент США Дональд Трамп во время недавнего общения с прессой уделил особое внимание гуманитарной ситуации в Украине. Политик признал, что поражен тем, в каких экстремальных условиях приходится находиться обычным гражданам из-за отсутствия стабильного отопления на фоне аномальных холодов.

Об этом сообщил американский лидер на брифинге.

Так жить нельзя: реакция Трампа на морозы в Украине

Трамп подчеркнул, что нынешние условия жизни в Украине являются сверхсложными. По его словам, люди вынуждены выживать при температуре, опускающейся до минус 20 градусов, не имея при этом доступа к теплу.

Президент США даже сравнил украинскую зиму с суровым климатом Канады, отметив, что в отдельных регионах Украины ситуация выглядит еще тяжелее.

Во время разговора с журналистами Трамп вспомнил свою недавнюю коммуникацию с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой пытался понять секрет стойкости населения.

Я поинтересовался, как им это удается. Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) объяснил мне это. Это довольно удивительно, что они делают, чтобы жить. Но так жить нельзя, — подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп о встречах с Зеленским и готовности сторон к миру

Помимо гуманитарных вопросов, хозяин Белого дома затронул и тему большой политики. Он подтвердил, что в последнее время провел серию «положительных встреч» с президентом Украины. Однако, несмотря на конструктивный тон диалога, Трамп констатировал отсутствие прорывных результатов.

Американский лидер убежден, что и Киев, и Москва проявляют определенную заинтересованность в том, чтобы наконец прийти к общим договоренностям. Впрочем, на прямой вопрос о том, готова ли Россия идти на реальные уступки ради прекращения огня, Трамп традиционно избежал четкого ответа.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Киеве восстанавливают отопление после последних атак на энергосистему, и почему тысячи домов до сих пор остаются холодными.

