Для тебя Новости

“Так жить нельзя”: Трамп о выживании украинцев без отопления в сильные морозы

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 января 2026, 13:30 2 мин.
Дональд Трамп
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь