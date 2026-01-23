“Так жити не можна”: Трамп про виживання українців без опалення у сильні морози

Президент США Дональд Трамп під час останнього спілкування з пресою приділив особливу увагу гуманітарній ситуації в Україні. Політик визнав, що вражений тим, у яких екстремальних умовах доводиться перебувати звичайним громадянам через відсутність стабільного опалення на фоні аномальних холодів.

Про це повідомив американський лідер на брифінгу.

Так жити не можна: реакція Трампа на морози в Україні

Трамп наголосив, що нинішні умови життя в Україні є надскладними. За його словами, люди вимушені виживати за температури, що опускається до мінус 20 градусів, не маючи при цьому доступу до тепла.

Президент США навіть порівняв українську зиму з суворим кліматом Канади, зазначивши, що в окремих регіонах України ситуація виглядає ще важчою.

Під час розмови з журналістами Трамп згадав свою нещодавню комунікацію з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої намагався зрозуміти секрет стійкості населення.

Я поцікавився, як їм це вдається. Він (Володимир Зеленський — ред.) пояснив мені це. Це доволі дивовижно, що вони роблять, щоб жити. Але так жити не можна, — підкреслив Дональд Трамп.

Трамп про зустрічі із Зеленським та готовність сторін до миру

Окрім гуманітарних питань, господар Білого дому торкнувся і теми великої політики. Він підтвердив, що останнім часом провів серію позитивних зустрічей із президентом України. Проте, попри конструктивний тон діалогу, Трамп констатував відсутність проривних результатів.

Американський лідер переконаний, що і Київ, і Москва виявляють певну зацікавленість у тому, щоб нарешті дійти спільних домовленостей. Втім, на пряме запитання про те, чи готова Росія йти на реальні поступки задля припинення вогню, Трамп традиційно уникнув чіткої відповіді.

