Подорожает ли электроэнергия в 2026 году: прогноз НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал прогноз, согласно которому в 2026 году ожидается частичное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Это решение связано с необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

Прогноз содержится в октябрьском инфляционном отчете центробанка, где специалисты учли экономические риски, в частности. Читай в материале, насколько повысятся цены на свет.

Свет немного станет дороже: прогноз НБУ

По оценкам НБУ, в четвертом квартале 2025 года и в первом квартале 2026 года дефицит электроэнергии составит 4-6%. Среднегодовой показатель на 2026 год повышен до 3%, что негативно отразится на экономической активности.

В 2026 году оценка дефицита э/э повышена до 3% в среднем за год. Это негативно повлияет на экономическую активность

, — отмечают в центробанке.

Повышение тарифов рассматривается как техническое предположение по нормализации ситуации в энергетике.

В то же время другим техническим предположением прогноза является частичное повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры

, — объясняют эксперты НБУ.

Сейчас тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, и правительство не планирует его менять в ближайшее время. Недавно Кабинет Министров продлил действие постановления о специальных обязанностях на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 г., что позволяет удерживать цену на текущем уровне.

Однако по словам специалистов, усиление обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ в конце третьего квартала 2025 увеличило риски дефицита, заставляя увеличить импорт электроэнергии и газа для прохождения отопительного сезона.

Раньше мы писали, сколько стоит 1 кв. м. отопления — читай в материале, поднялись ли цены относительно прежнего отопительного сезона.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!