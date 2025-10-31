Чи подорожчає електроенергія у 2026 році: прогноз від НБУ

Національний банк України (НБУ) оприлюднив прогноз, згідно з яким у 2026 році очікується часткове підвищення тарифів на електроенергію для населення. Це рішення пов’язане з необхідністю відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

Прогноз міститься в жовтневому інфляційному звіті центробанку, де фахівці врахували економічні ризики, зокрема дефіцит електроенергії. Читай у матеріалі, наскільки підвищаться ціни на світло.

Світло трохи стане дорожчим: прогноз НБУ

За оцінками НБУ, у четвертому кварталі 2025 року та першому кварталі 2026 року дефіцит електроенергії становитиме 4-6%. Середньорічний показник на 2026 рік підвищено до 3%, що негативно вплине на економічну активність.

У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність

, — зазначають у центробанку.

Підвищення тарифів розглядається як технічне припущення для нормалізації ситуації в енергетиці.

Водночас іншим технічним припущенням прогнозу є часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури

, — пояснюють експерти НБУ.

Наразі тариф для населення становить 4,32 грн за кВт-год, і уряд не планує його змінювати найближчим часом. Нещодавно Кабінет Міністрів продовжив дію постанови про спеціальні обов’язки на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, що дозволяє утримувати ціну на поточному рівні.

Однак, за словами фахівців, посилення обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ наприкінці третього кварталу 2025 року збільшило ризики дефіциту, змушуючи збільшити імпорт електроенергії та газу для проходження опалювального сезону.

