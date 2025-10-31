Для тебе Новини

Чи подорожчає електроенергія у 2026 році: прогноз від НБУ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 31 Жовтня 2025, 16:00 2 хв.
чи подорожчає електроенергія 2026 року
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь