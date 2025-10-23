19-й пакет санкций против России: какие ограничения применили в ЕС на этот раз

Европейский Союз 23 октября 2025 года окончательно одобрил 19-й пакет санкций против России, направленный на ослабление ее экономики и военного потенциала.

Читай в материале подробнее о 19-м пакете санкций против России и что в него входит.

19-й пакет санкций против РФ: что известно

Эти санкции, принятые Советом ЕС, включают в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года, ограничения для российских банков и новые торговые барьеры. Пакет также ужесточает контроль над дипломатами РФ, ограничивая их свободное передвижение в ЕС.

Новые санкции затрагивают энергетический сектор: запрет на СПГ будет постепенным, с переходным периодом, чтобы избежать дефицита для Европы. Ограничения на торговлю охватывают ключевые финансирующие войну товары, а финансовые санкции усложняют транзакции для российских банков.

Санкции затронули и финансовую сферу: полный запрет на транзакции с пятью российскими банками, расширение ограничений на систему Мир и санкции против четырех банков в Беларуси и Казахстане. Запрещены операции с пятью банками, одной криптобиржей и двумя нефтяными компаниями в Таджикистане, Кыргызстане, Парагвае, ОАЭ и Гонконге.

Европейским операторам запрещено заключать новые контракты с девятью специальными экономическими зонами РФ, а также сотрудничество с Алабугой и Технополис Москва. Также предусмотрен полный запрет на криптосервисы для россиян, резидентов и компаний РФ.

Мы очень рады объявить, что Совет приняла 19-й пакет санкций,

— сообщило президентство Дании в Совете ЕС.

Предварительно пакет согласовали послы ЕС 22 октября по письменной процедуре, открывшей путь к быстрому утверждению. По данным Reuters, в санкции вошли меры против теневого флота РФ для обхода ценового потолка на нефть.

Эксперты отмечают, что это усугубит экономическое давление на Москву, уменьшив доходы от экспорта. Украина приветствовала решение, отмечая необходимость закрытия лазеек для обхода санкций. Пакет вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

