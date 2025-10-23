19-й пакет санкцій проти Росії: які обмеження застосували в ЄС цього разу

Європейський Союз 23 жовтня 2025 року остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на послаблення її економіки та військового потенціалу.

Читай у матеріалі детальніше про 19-й пакет санкцій проти Росії та що в нього входить.

19-й пакет санкцій проти РФ: що відомо

Ці санкції, ухвалені Радою ЄС, передбачають заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з січня 2027 року, обмеження для російських банків та нові торговельні бар’єри. Пакет також посилює контроль за дипломатами РФ, обмежуючи їхнє вільне пересування в ЄС.

Нові санкції торкаються енергетичного сектору: заборона на СПГ буде поступова, з перехідним періодом, щоб уникнути дефіциту для Європи. Обмеження на торгівлю охоплюють ключові товари, що фінансують війну, а фінансові санкції ускладнюють транзакції для російських банків.

Санкції зачепили і фінансову сферу: повна заборона на транзакції з п’ятьма російськими банками, розширення обмежень на систему Мир та санкції проти чотирьох банків у Білорусі та Казахстані. Заборонені операції з п’ятьма банками, однією криптобіржею та двома нафтовими компаніями в Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконзі.

Європейським операторам заборонено укладати нові контракти з дев’ятьма спеціальними економічними зонами РФ, а також співпраця з Алабугою та Технополіс Москва. Також додається повна заборона на криптосервіси для росіян, резидентів та компаній РФ.

Ми дуже раді оголосити, що Рада ухвалили 19-й пакет санкцій,

— повідомило президентство Данії в Раді ЄС.

Попередньо пакет погодили посли ЄС 22 жовтня за письмовою процедурою, що відкрило шлях до швидкого затвердження. За даними Reuters, до санкцій увійшли заходи проти тіньового флоту РФ для обходу цінової стелі на нафту.

Експерти зазначають, що це посилить економічний тиск на Москву, зменшивши доходи від експорту. Україна привітала рішення, наголошуючи на необхідності закриття лазівок для обходу санкцій. Пакет набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

