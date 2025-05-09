Финал Лиги чемпионов 2025: какие команды сойдутся в важнейшем матче

Финал Лиги чемпионов УЕФА — одно из важных событий как для фанатов футбола, так и для самих игроков. Команды постепенно идут к финалу, играя матчи с соперниками. До последней игры сезона доходят всего две команды. Читай, кто прошел в финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025: кто играет

В финал Лиги чемпионов УЕФА прошел итальянский Интер и французский Пари Сен-Жермен.

Первыми свое место в финале завоевали игроки Интер, обыграв Барселону. Это станет для миланского клуба еще одним шансом побороться за европейское признание.

Вторым финалистом стала команда, которая является действующим чемпионом Франции — ПСЖ. Они одержали победу у лондонского Арсенала. Парижане мечтают наконец обрести главный европейский трофей, который до сих пор остается для них недостижимым.

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Когда пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА 2025

Одно из самых важных футбольных событий состоится в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц-Арена в немецком Мюнхене. Команда, которая победит в турнире, сможет квалифицироваться в основной раунд Лиги чемпионов следующего сезона. А также это позволит играть в Суперкубке УЕФА.

Матч состоится в 22:00 по киевскому времени.

Это настоящий футбольный праздник для миллионов болельщиков по всему миру. В Украине официальную трансляцию можно посмотреть на сервисе MEGOGO. Она будет доступна в подписке Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Цена билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА 2025

Финальный матч Лиги чемпионов в этом году состоится 31 мая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене. Специальные билеты категории Fans First пользуются большим спросом среди болельщиков и доступны по стартовой цене от €70. Билеты для общих продаж предлагаются по цене от €180, тогда как самый высокий ценовой диапазон достигает €650 и даже €950.

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