Фінал Ліги чемпіонів 2025: які команди зійдуться у найважливішому матчі

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА — це одна з важливих подій як для фанатів футболу, так і для самих гравців. Команди поступово йдуть до фіналу, граючи матчі з суперниками. До останньої гри сезону доходять лише дві команди. Читай, хто пройшов у фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2025.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2025: хто грає

У фінал Ліги чемпіонів УЄФА пройшов італійський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.

Першими своє місце у фіналі вибороли гравці Інтер, обігравши Барселону. Це стане для міланського клубу ще однією нагодою поборотися за європейське визнання.

Другим фіналістом стала команда, яка є чинною чемпіонкою Франції — ПСЖ. Вони вибороли перемогу у лондонського Арсеналу. Парижани мріють нарешті здобути головний європейський трофей, який досі залишається для них недосяжним.

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Коли пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2025

Одна з найважливіших футбольних подій відбудеться у суботу, 31 травня, на стадіоні Альянц-Арена у німецькому Мюнхені. Команда, яка переможе у турнірі, матиме змогу кваліфікуватися до основного раунду Ліги чемпіонів наступного сезону. А також це надасть можливість грати у Суперкубку УЄФА.

Матч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Це справжнє футбольне свято для мільйонів уболівальників по всьому світу. В Україні офіційну трансляцію можна буде подивитися на сервісі MEGOGO. Вона буде доступна у передплаті Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

Ціна квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2025

Фінальний матч Ліги чемпіонів цього року відбудеться 31 травня на стадіоні Allianz Arena в Мюнхені. Спеціальні квитки категорії Fans First мають значний попит серед уболівальників і доступні за стартовою ціною від €70. Квитки для загального продажу пропонуються за ціною від €180, тоді як найвищий ціновий діапазон досягає €650 і навіть €950.

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