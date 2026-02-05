Для тебя Новости

Кто выступит в финале Нацотбора-2026: полный список артистов и звездных гостей

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 февраля 2026, 17:00 2 мин.
Евровидение -2026
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь