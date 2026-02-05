Кто выступит в финале Нацотбора-2026: полный список артистов и звездных гостей

Финал Национального отбора на Евровидение-2026 обещает стать не просто вокальной битвой за путевку в Европу, а полноценным музыкальным фестивалем. Организаторы наконец раскрыли имена артистов, которые выступят в перерывах между конкурсными номерами, и этот список впечатляет своей масштабностью.

Ziferblat и Bird of Pray: возвращение триумфаторов на сцену Нацотбора

Открывать вечер будут прошлогодние победители — группа Ziferblat. Музыканты снова исполнят свой хит Bird of Pray, который принес им успех на отборе 2025 года. Это уже стало доброй традицией — давать зрителям возможность еще раз насладиться песней, которая представляла (или должна была представлять) страну ранее.

Настоящим сюрпризом станет совместное выступление ZLATA OGNEVICH и группы TVORCHI. Артисты готовят эксклюзивный мэшап своих самых известных треков, объединяя классический вокал Златы и электронный драйв парней.

Светлана Тарабарова и звезды Детского Евровидения

Особый акцент в этом году сделан на инклюзивности и поддержке молодого поколения. Музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова выйдет на сцену вместе с маленькими звездами прошлых лет: Анастасией Димид, Артемом Котенко и Софией Нерсесян.

К ним присоединятся музыканты из Superhumans Center, что сделает этот номер одним из самых эмоциональных моментов вечера.

Гранд-финал от Джамалы

Главным событием интервал-акта станет выступление музыкального продюсера Нацотбора-2026 — Джамалы. Победительница Евровидения-2016 представит новое прочтение своей легендарной песни 1944. В этот раз композиция прозвучит в сопровождении Симфонического оркестра Украинского Радио, что добавит ей еще большей глубины и драматизма.

Не обойдется и без иностранных гостей. В этом году на сцену украинского Нацотбора выйдет представитель Молдовы на Евровидении-2026 — артист Satoshi. Он исполнит свой энергичный трек Viva, Moldova!, демонстрируя солидарность соседних стран на большой музыкальной арене.

