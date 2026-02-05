Хто виступить у фіналі Нацвідбору-2026: повний список артистів та зіркових госте

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 обіцяє стати не просто вокальною битвою за путівку до Європи, а повноцінним музичним фестивалем Організатори нарешті розкрили імена артистів, які виступатимуть у перервах між конкурсними номерами, і цей список вражає своєю масштабністю.

Про це йдеться на сайті Суспільне.

Ziferblat та Bird of Pay: повернення тріумфаторів на сцену Нацвідбору

Відкриватимуть вечір минулорічні переможці — гурт Ziferblat. Музиканти знову виконають свій хіт Bird of Pray, який приніс їм успіх на відборі 2025 року. Це вже стало доброю традицією — давати змогу глядачам ще раз насолодитися піснею, що представляла (або мала представляти) країну раніше.

Справжнім сюрпризом стане спільний виступ ZLATA OGNEVICH та гурту TVORCHI. Артисти готують ексклюзивний мешап своїх найвідоміших треків, поєднуючи класичний вокал Злати та електронний драйв хлопців.

Світлана Тарабарова та зірки Дитячого Євробачення

Особливий акцент цьогоріч зроблено на інклюзивності та підтримці молодого покоління. Музична продюсерка Нацвідбору на дитяче Євробачення Світлана Тарабарова вийде на сцену разом із маленькими зірками минулих років: Анастасією Димид, Артемом Котенком та Софією Нерсесян.

До них приєднаються музиканти з Superhumans Center, що зробить цей номер одним із найбільш емоційних моментів вечора.

Гранд-фінал від Джамали

Головною подією інтервал-акту стане виступ музичної продюсерки Нацвідбору-2026 — Джамали. Переможниця Євробачення-2016 представить нове прочитання своєї легендарної пісні 1944. Цього разу композиція прозвучить у супроводі Симфонічного оркестру Українського Радіо, що додасть їй ще більшої глибини та драматизму.

Не обійдеться і без іноземних гостей. Цього року на сцену українського Нацвідбору вийде представник Молдови на Євробаченні-2026 — артист Satoshi. Він виконає свій енергійний трек Viva, Moldova, демонструючи солідарність сусідніх країн на великій музичній арені.

