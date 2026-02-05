Файлы Эпштейна: где читать полный архив рассекреченных документов от Минюста США

В конце января 2026 года мир накрыла масштабная волна рассекречивания: Департамент юстиции США выложил в открытый доступ колоссальный массив данных — более 3 миллионов страниц документов, имейлов и отчетов ФБР по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Из-за огромного объема информации и тысяч громких фамилий запросы файлы Эпштейна где читать полностью стали самой горячей темой в сети.

Но где именно искать эти документы, чтобы не наткнуться на манипуляции или вырванные из контекста фрагменты?

Где почитать файлы Эпштейна

Единственное место, где опубликованы оригиналы без посредников — это официальный сайт Департамента юстиции США. Все материалы загружены в электронную библиотеку в рамках закона О свободе информации (FOIA).

Если ты ищешь, где почитать файлы Эпштейна, тебе нужно зайти в раздел FOIA Reading Room. Именно там размещены почтовые серверы Эпштейна, фотографии его паспортов, детали бронирования отелей (в частности киевского Hyatt в 2012 году) и списки пассажиров его частного самолета Lolita Express.

Файлы Эпштейна: где читать онлайн и как искать украинский след

Благодаря новым инструментам Министерства юстиции пользователи могут файлы Эпштейна читать онлайн, используя фильтры по датам и ключевым словам.

Для украинского читателя наиболее интересными являются результаты по запросам Ukraine и Kiev. В обнародованных архивах найдено более 3500 упоминаний нашей страны. Что именно там можно найти:

Модельный трафик: переписка с агентствами Linea12 и VeaModels, списки девушек с указанием их возраста и визовых статусов.

Генные лаборатории: письма от разработчиков, которые просили у Эпштейна миллионы долларов на генетическое усовершенствование людей, утверждая, що одна из их баз работает именно в Украине.

Политические интриги: упоминания о попытках украинских политиков получить приглашение на инаугурацию Дональда Трампа через связи финансиста.

Поскольку объем данных составляет миллионы файлов, прочитать всё невозможно. Специалисты советуют использовать системный подход:

Используй расширенный поиск на сайте DoJ

Ищи по конкретным именам (например, фамилиям олигархов или мировых лидеров, таких как Билл Клинтон или Билл Гейтс).

Обращай внимание на прикрепленные PDF-файлы — часто именно в них содержатся копии авиабилетов и банковских транзакций.

Где почитать файлы Эпштейна — это уже вопрос не секретных чатов, а вашего терпения и навыков работы с официальными реестрами США.

Министерство юстиции продолжает постепенно раскрывать данные, поэтому архив может пополняться новыми порциями документов в течение всего 2026 года.

Раскрытие этих документов стало возможным только благодаря специальному закону о прозрачности, подписанному президентом США. Это крупнейшая утечка данных о том, как функционировали теневые сети мировых элит.

