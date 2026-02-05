Файли Епштейна: де читати повний архів розсекречених документів від Мін’юсту США

Наприкінці січня 2026 року світ накрила масштабна хвиля розсекречення: Департамент юстиції США виклав у відкритий доступ колосальний масив даних — понад 3 мільйони сторінок документів, імейлів та звітів ФБР у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Через величезний обсяг інформації та тисячі гучних прізвищ запити файли Епштейна де читати повністю стали найгарячішою темою в мережі.

Але де саме шукати ці документи, щоб не натрапити на маніпуляції чи вирвані з контексту фрагменти?

Де почитати файли Епштейна

Єдине місце, де опубліковані оригінали без посередників — це офіційний сайт Департаменту юстиції США. Усі матеріали завантажені в електронну бібліотеку в межах закону Про свободу інформації.

Якщо ти шукаєш, де почитати файли Епштейна, тобі потрібно зайти в розділ FOIA Reading Room. Саме там розміщені поштові сервери Епштейна, фотографії його паспортів, деталі бронювання готелів (зокрема київського Hyatt у 2012 році) та списки пасажирів його приватного літака Lolita Express.

Файли Епштейна: де читати онлайн та як шукати український слід

Завдяки новим інструментам Міністерства юстиції користувачі можуть файли Епштейна читати онлайн, використовуючи фільтри за датами та ключовими словами.

Для українського читача найцікавішими є результати за запитами Ukraine та Kiev. В оприлюднених архівах знайдено понад 3500 згадок про нашу країну. Що саме там можна знайти?

Модельний трафік: листування з агенціями Linea12 та VeaModels, списки дівчат із зазначенням їхнього віку та візових статусів.

Генні лабораторії: листи від розробників, які просили в Епштейна мільйони доларів на генетичне вдосконалення людей, стверджуючи, що одна з їхніх баз працює саме в Україні.

Політичні інтриги: згадки про спроби українських політиків отримати запрошення на інавгурацію Дональда Трампа через зв’язки фінансиста.

Оскільки обсяг даних становить мільйони файлів, прочитати все неможливо. Фахівці радять використовувати системний підхід:

Використовуй розширений пошук на сайті DoJ.

Шукай за конкретними іменами (наприклад, прізвищами олігархів чи світових лідерів, таких як Білл Клінтон чи Білл Гейтс).

Звертай увагу на прикріплені PDF-файли — часто саме в них містяться копії авіаквитків та банківських транзакцій.

Де почитати файли Епштейна — це вже питання не секретних чатів, а вашого терпіння та навичок роботи з офіційними реєстрами США. Міністерство юстиції продовжує поступово розкривати дані, тож архів може поповнюватися новими порціями документів протягом усього 2026 року.

Розкриття цих документів стало можливим лише завдяки спеціальному закону про прозорість, підписаному президентом США. Це найбільший витік даних про те, як функціонували тіньові мережі світових еліт.

